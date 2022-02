"Amici": Michele, Sissi, Alex e Dario volano al serale

Per Michele, appena entrato, la Celentano ha già una bella notizia: è il primo allievo ad accedere al serale. Ospiti speciali della puntata Emma, Irama, Sangiovanni e Aka7Even. In finale Alex, Dario, Sissi e il nuovo arrivato Michele.

SFIDA DI COVER - Il serale si avvicina e i ragazzi devono dare il massimo per accedere alla fase finale. I professori, infatti, possono scegliere di far accedere i loro allievi al serale oppure eliminarli. Si inizia con una gara di cover dei cantanti, giudicata da Emma. LDA presenta "La stella più fragile dell'universo" (7,5), arriva Aisha con "Voce" (8,5) e poi è il turno di Calma con "Rimmel" (8+). Tocca a Crytical che canta "D'improvviso" (8) e Sissi con "Will You Love Me Tomorrow?" (9,5). Voti segreti invece per Albe con "Vita tranquilla" (7,5), Luigi con "Una città per cantare" e Alex con "Questo piccolo grande amore".

MICHELE AL SERALE - Il nuovo arrivato Michele, ballerino di Alessandra Celentano, si esibisce sulle note di "Fiamme di Parigi" e conquista con il suo talento la professoressa: è il primo allievo che accede al Serale. E' il momento dell'esibizione di Emma con "Ogni volta è così". Si svela la classifica delle cover: i peggiori sono Alex e Luigi. Il primo viene salvato da Lorella Cuccarini, mentre Rudy vuole sentirlo cantare "Tondo" e gli restituisce la maglia.

MARCELLO SACCHETTA: "DIVENTO PAPA' " - Scene in pista Leonardo per Alessandro Celentano, che è soddisfatta dell'esibizione e si riprende la maglia. Anche John, allievo di Veronica Peparini, continua la corsa al serale. Arriva Irama con "Ovunque sarai", che emoziona pubblico e allievi. Marcello Sacchetta deve valutare la versatilità dei ballerini, ma prima ha un annuncio da fare: "Divento papà!". I ballerini si cimentano con hip-hop e danza classica. Carola incassa i complimenti del giudice, che la piazza prima in classifica per l'orgoglio della Celentano. A seguire a parimerito Serena e Dario, Christian terzo e ultima Alice. Entra Sangiovanni per cantare il suo ultimo singolo "Farfalle".

DARIO E SISSI AL SERALE - La produzione ha stilato una classifica generale dei ballerini e cantanti, mescolando tutti i punteggi ottenuti in passato. I primi classificati sono Dario e Sissi, che ottengono il posto al serale. Serena si cimenta nel modern, raccogliendo i complimenti di Peparini, Todaro e qualche critica dalla Celentano, che la fa crollare in lacrime.

ALEX AL SERALE - Beppe Vessicchio giudica i cantanti, che si devono passare il testimone sulle note di "Complici". La classifica, aggiunta alle altre, incorona Alex primo in classica e la Cuccarini gli regala il serale. Dopo l'uscita di Mattia, per problemi di salute, Todaro può scegliere di far entrare al suo posto il ballerino Nunzio e il professore accetta la proposta. Aka7Even canta la sua "Perfetta così" e subito dopo è il turno di Carola per la prova Tim.

