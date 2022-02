Ad "Amici" Calma svela: "Sono stato vittima di bullismo, anche qui il gruppo è contro di me"

L'entrata di Calma nella scuola di "Amici" non è stata delle più serene. Il cantante continua a scontrarsi con Alex e pare che non riesca proprio a integrarsi con i compagni. Durante un confronto con Rudy Zerbi racconta di essere stato vittima di bullismo in passato e di non sentirsi accettato nella scuola. A pesare anche la classifica del televoto, in cui si è classificato ultimo.

Rudy Zerbi chiama LDA e Calma in vista del serale, chiedendo loro come si stanno preparando a livello psicologico. Calma ammette che non sta passando un bel momento: "Spesso nella mia vita mi sono sentito fuori posto, a partire dalla scuola media. Ho subito parecchi episodi di bullismo, ma la musica è stata sempre una grande salvezza. Da una parte sono felice di poter essere qua e lavorare, ma dall'altra sono triste nel trovarmi di nuovo di fronte a un gruppo che non mi accetta".

Ricordando poi gli episodi subiti da piccolo e la sofferenza causata anche alla famiglia, Calma non è riuscito a trattenere le lacrime. Zerbi allora gli consiglia di incanalare il dolore in qualcosa di positivo: "Lavoriamoci e trasformiamolo in energia per il tuo sogno, cosa dici? E non ti vergognare di nulla di quello che mi hai raccontato".

Il professore è poi curioso di sapere perché ha scelto Calma come nome d'arte. "Un po' perché è una caratteristica lontana da me. Sono frenetico e volevo esorcizzare questo aspetto del mio carattere", spiega il cantante. "Inoltre è l'acronimo di 'c'è ancora la mia anima'. Quella c'è sempre, anche quando tocco il fondo".

