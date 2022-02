"Amici 21": Cosmary in lacrime lascia la scuola, Leonardo nuovo allievo di danza

Diciottesima puntata per lo speciale domenicale di " Amici 21 ", il talent di Maria De Filippi. Il serale si avvicina e i ragazzi devono affrontare numerose sfide. La ballerina Cosmary perde la sua e deve lasciare la scuola tra le lacrime. Nella gara di canto delle cover, giudicata da Carlo Verdone , Crytical arriva ultimo ma la prof Pettinelli gli conferma la maglia. Si salvano anche Albe e Calma , finiti in fondo alla classifica stilata dagli stessi ragazzi.

Dopo una settimana di pausa, torna lo speciale della domenica della scuola di Maria De Filippi. Nella strada verso il serale gli studenti oggi dovranno affrontare quattro sfide. Si comincia con Veronica che, convinta che Cosmary non sia pronta per il serale, e la mette in sfida. La Celentano reagisce affermando che Cosmary è una allieva modello da cui tutti dovrebbero prendere esempio e si dichiara ben felice di averle dato la possibilità di recuperare dai suoi guai fisici.

COSMARY IN SFIDA IMMEDIATA - A giudicare la sfida è Garrison. Il ballerino che prova a rubare il banco a Cosmary è John Rick. Garrison sceglie John Erick non ritenendo la ragazza pronta per il serale. La Celentano si dice d'accordo ma conferma a Cosmary di essere stata felice di averle dato questa possibilità perché la meritava e si augura la porterà con sé come bagaglio. Cosmary in lacrime lascia lo studio dopo un ultimo abbraccio ai compagni e ad Alex. Ma quella di Cosmary non è l'unica sfida immediata: la prof Celentano chiama Mattia. Lui si presenta al centro dello studio e chiede il rinvio della sfida perché ha ancora dolori e impedimenti dovuti all'infortunio. Todaro si infuria, perché ritiene la scelta della Celentano un'ingiustizia perché il ragazzo al momento è al 10%. Ne esce una lite dai toni accesissimi.

UNO SFIDANTE PER MATTIA - Si decide comunque che la sfida si può fare. Entrano così i candidati a essere lo sfidante. La spunta Leonardo che affronterà quindi Mattia in un confronto giudicato ancora da Garrison. Mattia, con il magone, spiega che è difficile, perché per il dolore non può fare determinati movimenti e non ha nemmeno potuto provare cavalli di battaglia. Todaro lo incoraggia invitandolo ad ascoltare solo la musica. Dopo l'esibizione di Leonardo la Celentano decide di annullare la sfida perché non sarebbe bello vincere con Mattia in queste condizioni. E sottolinea come Todaro avrebbe dovuto tutelarlo. Alessandra però dà comunque il banco a Leo.

SI PASSA AL CANTO CON LE COVER - Nuova classifica dei cantanti sulle cover, che saranno giudicate da Carlo Verdone. Si parte con Aisha che con "Proud Mary" si guadagna un 9,5. Alex canta "Un milione di cose da dirti" e ottiene 10. LDA sceglie "Ma stasera" e prende 8,5. "Sei la più bella del mondo" vale anche per Albe un 8,5, ultimo voto palese di Verdone. Crytical canta "7 Years" mentre Sissi "Mercy". Si chiude con Calma che interpreta "Destri". Si può così passare a vedere la classifica. Primo Alex, seguito da Sissi, Aisha, Calma, Albe e LDA. In fondo c'è Crytical che porta quindi la maglia ad Anna che lo rimanda al banco senza tentennamenti. Rudy contesta il fatto che la Pettinelli, che ha sempre fatto le pulci sull'intonazione, non abbia da dire su Crytical.

LA CLASSIFICA DI BALLO - Viene mostrata una classifica complessiva che vede Dario in testa, Serena seconda, poi Mattia. In fondo c'è Carola, un risultato contestato dalla Celentano e anche dalla ragazza che sostiene di essere stata danneggiata perché su nove prove ne ha dovute fare sette di improvvisazione. Viene quindi organizzata una gara di versatilità giudicata da Ambeta che assegna 8 a Carola, 7 ad Alice e 6 a Christian. Seguono Dario e Serena. Nella classifica di Ambeta Carola è in testa, seguita da Dario, Serena e Christian. La Celentano gli chiede di eseguire un compito che aveva assegnato tempo fa. Al termine della coreografia preparata per lui dalla Celentano, che non va per nulla bene, scoppia una discussione. Il ragazzo è esasperato, si sente preso di mira, messo all'angolo dalla prof. Raimondo, nonostante difenda il ragazzo e gli confermi la maglia, lo rimprovera perché non ha ballato e si è fatto sopraffare dallo sconforto e dalla rabbia.

COMPARATA PER ALEX E CALMA - Lorella lancia la sfida comparata, che sarà giudicata da Vanessa Incontrada. Il confronto è su "Always" di Bon Jovi. Inizia Alex, seguito da Calma. Vince Alex.

LA CLASSIFICA DEI CANTANTI - Nuova classifica di canto, stilata direttamente dai ragazzi. Ognuno deve fare la propria personale classifica, escludendo se stesso. Inizia Albe che mette LDA in testa e Aisha e Calma in fondo. LDA mette in vetta Alex e in fondo Aisha e Calma. Tocca quindi ad Alex per cui il primo posto è di LDA mentre gli ultimi due sono di Albe e Calma. Aisha mette al primo posto Alex e agli ultimi due Albe e Calma. Per Crytical il primo è Luigi e gli ultimi Aisha e Calma. Sissi: Alex primo, Albe e Calma ultimi. Infine Calma con Crytical in testa e Aisha e Albe in fondo. Dalla somma delle varie classifiche i due a rischio eliminazione sono Albe e Calma.

LA GARA DI MODERN - Si torna al ballo con una gara di modern voluta dalla Celentano. I ragazzi devono seguire i passi fatti da Giulia e vengono giudicati da Ambeta. Iniziano Carola (8), Alice (7,5) e Christian (7). Poi tocca a Matteo e Serena. La classifica vede Carola e Dario a pari merito al primo posto.

ALBE E CALMA A RISCHIO ELIMINAZIONE - I due ragazzi consegnano la maglia ai loro professori e attendono il verdetto. Rudy pungola la Pettinelli ma lei non cede e salva Albe.