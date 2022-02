Ad "Amici" i ballerini contro Carola: "Non sa improvvisare"

Per la Celentano le gare d'improvvisazione mettono in difficoltà i ballerini con una preparazione classica e ha quindi deciso di bilanciarle con altrettante prove tecniche. Carola in questa classifica è infatti risultata prima e ha ammesso: "Questo compito non è equo per alcuni di noi, così come quello precedente non lo era per altri. Quindi per me è giusto alla fine, le cose si bilanciano".

Diverse le considerazioni di Christian e Serena. "Credo che l'improvvisazione sia un criterio più equo. Nell'improvvisazione eri un po' in svantaggio, ma non così tanto. Per fare tecnica classica invece devi uscire tanto dal tuo. Se fossi stato al tuo posto avrei rifiutato, non ha senso perché si sapeva già prima come sarebbe stata la classifica", replica Christian. Mattia invece è in parte d'accordo con Carola: "Secondo me le gare d'improvvisazione non sono totalmente giuste, specialmente per Carola. L'improvvisazione è un requisito che deve avere un ballerino, ma non è l'unico".

