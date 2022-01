Ad "Amici" Alessandra Celentano avvisa la ballerina Carola: "Valuta bene le tue amicizie"

Nella scuola di "Amici" non solo sono gli insegnanti a giudicare gli allievi. Qualche volta, infatti, sono gli stessi studenti a valutare il lavoro dei compagni per affinare le loro capacità di analisi. Nell'ultima classifica dei ballerini Carola è rimasta delusa dal suo quinto posto ed è intervenuta la professoressa Alessandra Celentano: "Ti consiglio di valutare meglio le tue amicizie".

La professoressa Celentano ha convocato tutti i ballerini e si è poi rivolta a Carola: "Stai attenta a valutare le tue grandi amicizie. Ti dicono che sei tanto brava e ti chiedono consigli, ma poi ti danno un voto alquanto discutibile"

La ballerina avrebbe infatti ricevuto voti bassi proprio dai compagni a lei più vicini, che l'hanno sempre elogiata. L'insegnante di classico, schietta come sempre, non ha esitato a fare i nomi dei "traditori": "Mattia hai dato mezzo voto in più rispetto all'ultimo posto e poi le vai a chiedere aiuto, la consoli quando piange. Vi rendete conto che è diplomata all'Opera di Parigi, l'unica versatile qua dentro". Anche Dario e Christian non sono stati particolarmente generosi con lei.

La ragazza non ha nascosto il suo stupore, ascoltando le giustificazioni di Mattia: "E' bravissima nel classico ma se devo confrontarla con un ballerino di hip hop, io preferisco quello hip hop per gusto personale". Un giudizio che non intacca per nulla la sicurezza dell'allieva: "Sono tranquilla, so quanto valgo e so di non meritarmi la quinta posizione".

