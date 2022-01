Ad "Amici" per Alex e Calma arriva la resa dei conti

Nell'ultima puntata di "Amici" Alex, del team di Lorella Cuccarini, era stato messo a confronto con Calma per volere di Rudy Zerbi. Una sfida interna voluta dal professore (e vinta da Calma), dopo che Alex aveva dichiarato che il nuovo arrivato non avrebbe potuto battere nessuno nella scuola. "Mi dispiace di aver sentito una cosa del genere", ammette Calma. "Ho solo espresso un parere", replica il compagno.

Alex non ha preso bene il fatto di essere stato messo a confronto con Calma: "Che ca***o di sfida è sul suo genere? Ci poteva stare se io avessi detto qualcosa di male o avessi offeso. Ho solo detto che a parer mio non batterebbe nessuno dei cantanti della scuola, per quello che avevo sentito". Il cantante fa poi notare al ballerino Dario l'incoerenza di fare prima esprimere ai cantanti un parere sui compagni per stilare una classifica interna e poi rimproverarlo per aver espresso un parere.

Alcuni compagni, come Luigi e Albe, però non la pensano come lui e credono che le sue dichiarazioni abbiano ferito Calma: "Detto in un altro modo sarebbe stato meglio. Come l'hai detto nel video può dar fastidio". Alla fine arriva anche il faccia a faccia tra i due ragazzi. "Sono una persona fragile e mi dispiace di aver sentito una cosa del genere", ammette Calma. "Ho espresso solo un mio parere, non ti ho offeso come persona", ribatte deciso Alex. Riusciranno a trovare un punto d'incontro?

