Ad "Amici" la ballerina Cosmary a rischio per la seconda volta

Nella scuola di "Amici" Cosmary sta vivendo la sua esperienza sul filo del rasoio. Per la seconda volta, infatti, la maestra Alessandra Celentano ha sospeso la maglia della ballerina. La ragazza si è esibita sulle note di "E penso a te", ma la performance non ha convinto del tutto l'insegnante. Pur riconoscendo il lavoro fatto, infatti, non la ritiene ancora all'altezza e mette a rischio il suo banco.

Dopo la coreografia la maestra Celentano la chiama al centro dello studio per il giudizio: "I progressi ci sono e sono visibili, ma per me non sono sufficienti. Non hai messo tutte le correzioni su cui abbiamo lavorato, se vuoi te le elenco ma le sai anche tu. Ti do 5 e la tua maglia è sospesa". "E' vero, potevo farla molto meglio. Mi dispiace", ammette Cosmary delusa.

Per quanto riguarda l'impegno, però, l'insegnante non ha nulla da dire ed è forse per questo che ha deciso di darle un'altra possibilità. "C'è da lavorare, da migliorare e da fare molto di più. Ti stai impegnando, ma devi fare di più", la incoraggia con un sorriso.

C'è però un altro allievo che non la convince: si tratta di Mattia, della squadra di Riamondo Todaro. Il ballerino di latino-americano è infortunato e per questo non può esibirsi. La maestra ha però preparato per lui un'interrogazione teorica sui fondamentali della danza classica. La prima domanda sul demi plié lo manda un po' in confusione e anche con il passé alto non va meglio. Si passa al cambré e anche qui le incertezze non mancano, infine scena muta anche sull'arabesque. "Il mio interesse era capire se avevi avuto un approccio idoneo allo studio e se avevi dmostrati un minimo d'impegno. Sei stato un mese in casa a fare niente. Voto diciamo 3", lo rimprovera la Celentano.

