"Amici": Elena, Cristiano e Nicol lasciano la scuola, maglia sospesa per Albe

Nuovo appuntamento con lo speciale della domenica di " Amici 21 ". Sono diversi i ragazzi in discussione. Tra i ballerini Cristiano perde la sfida con Christian e se ne va. Rudy Zerbi decide di eliminare Elena ma non prende nemmeno Paily con cui era in concorrenza, mentre Nicol è eliminata dopo la gara di interpretazione. Luigi e Albe vincono le sfide ma al secondo la Pettinelli decide di sospendere la maglia.

Si parte con una sfida di danza che vede protagonisti Cristiano, allievo della Celentano, e Christian, allievo di Todaro. A giudicarla c'è Garrison. I due ragazzi si affrontano su coreografie preparate dai due professori. Garrison decide di far rimanere Christian ed eliminare l'allievo della Celentano. Lei non la prende bene e chiede spiegazioni ma il verdetto ormai è stato emesso.

LA SCELTA DI RUDY - Si passa al caso di Elena, messa in discussione da Rudy Zerbi, che nella scorsa puntata l'ha messa in una sorta di sfida continuata con Paily. Dopo averle ascoltate Zerbi decide di eliminarle entrambe, prendendo un po' tutti alla sprovvista. Lui giustifica la scelta con il fatto che mancano sette puntate al serale e non intende "alimentare false speranze". Rudy è particolarmente duro in queste ultime settimane. Ha infatti anche chiesto alla produzione di cambiare le regole: non mandare in sfida gli ultimi due arrivati in fondo alla gara settimanale ma eliminare direttamente l'ultimo classificato. La Pettinelli si oppone strenuamente e anche Lorella si dice contraria. Non la pensa così la produzione che accetta la richiesta di Rudy con una correzione: l'ultimo posto sarà stabilito considerando anche la media di tutte le classifiche stilate nel corso delle puntate.

LA GARA DI CANTO - A giudicare la gara odierna, che è sull'interpretazione, è Fiorella Mannoia. Inizia Albe, con una versione rivisitata di "Scende la pioggia". La Mannoia gli assegna un 7. "Alex" porta "The Blower's Daughter" che gli vale addirittura un 9,5. Crytical rilegge a modo suo "Soldi", 7 anche per lui. Sissi canta "Falling" e ottiene un 10. Tocca quindi a Luigi che si presenta con "Quando finisce un amore" e ottiene un 8,5. Aisha, che è l'ultima con il voto palese, prende 7,5 per la sua versione di "Luna piena". Nicol interpreta "Chiamami ancora amore", LDA "Buongiorno vita" mentre Rea chiude con la sua rielaborazione di "Mad World". E' il momento di scoprire il risultato: Sissi è al primo posto seguita da Crytical, Luigi, Aisha, Alex, LDA e Albe. A giocarsi l'eliminazione sono Nicol e Rea, ironia della sorte entrambe allieve di Rudy. A lasciare la scuola è Nicol tra abbracci e lacrime, soprattutto quelle di Sissi.

SI PASSA ALLA DANZA - Si comincia con una coreografia della Celentano per Cosmary e Serena. Alessandra è durissima: per lei è un'esibizione banale, imprecisa. Ma anche Raimondo è molto scontento, sia dal punto di vista tecnico che interpretativo.

ALBE IN SFIDA - Tocca al cantante misurarsi con i Sixonesix, un quartetto vocale dalla proposta molto particolare in cui ha grande peso anche la messa in scena, mischiando il mondo della trap con quello delle boyband. Il confronto non è semplice tanto che sono necessarie due esibizioni per arrivare a una decisione. Per i Sixonesix tanti complimenti ma Albe mantiene la maglia che in realtà viene sospesa dalla Pettinelli che non è contenta di come il ragazzo vada nel complesso.

LUIGI IN SFIDA - Il ragazzo deve difendersi da Febe. Entrambi presentano i propri inediti. La ragazza colpisce tutti con la sua voce ma Luigi riesce a mantenere il banco.

L'EMOZIONE DI ALICE - Ricominciano le prove di ballo con Alice, allieva della Celentano. La ragazza è molto timida e al termine della sua esibizione ci tiene a sapere se è riuscita a trasmettere quello che stava provando in quel momento. Mentre danzava infatti pensava a un momento molto difficile affrontato in passato.

QUATTRO INEDITI ALLA PROVA DELLE RADIO - Alex, Aisha, Rea e Cryptical vengono chiamati al centro dello studio per presentare i loro nuovi inediti. A giudicarli ci sono quattro rappresentanti delle radio: Federica Gentile (RTL 102.5), Pippo Pelo (Kiss Kiss), Silvia Notargiacomo (R101) e Massimiliano Montefusco (Rds). Aisha è la prima a presentare il suo nuovo pezzo "Bad Vibes" che raccoglie molti consensi dai radiofonici. Tocca quindi ad Alex che presenta "Accade". La canzone piace a Kiss Kiss e RTL (per Radio Zeta), mentre Rds e R101 la sentono distante. Crytical interpreta "Casa mia", che troverà spazio su Rds e Radio Zeta ma non su Kiss Kiss e R101. Infine Rea che canta la sua "Cadono": tra le radio l'unica che sembra disposta a darle una chance è RTL.

Si chiude con l'esibizione TIM di Dario e Mara Sattei (ex di Amici) che interpreta la sua "Parentesi" in duetto con Giorgia.

POTREBBE INTERESSARTI: