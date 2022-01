"Amici", infortunio per Giulia Stabile: "In una settimana mi rimetterò in piedi"

Breve stop per Giulia Stabile , la ballerina vincitrice della scorsa edizione di " Amici " che quest'anno fa parte del cast dei professionisti. In una storia di Instagram ha postato un paio di scatti dallo studio del fisioterapista spiegando di "aver fatto un danno" ed essersi procurata una "piccola lesione". Giulia comunque ha assicurato che nel giro di una settimana si rimetterà in piedi.

Giulia non ha specificato di che tipo di infortunio si sia trattato ma si è messa nelle mani del professor Alessandro Danieli, che è un fisioterapista specialista in traumatologia del mondo della danza.



"In una settimana mi rimetterà in piedi e ricomincerò subito - ha scritto la ballerina riferendosi alle cure che il fisioterapista le sta praticando -, non è successo nulla, tranquilli!".





