Ad "Amici" Elena rischia il posto per il canto, il ballerino Cristiano vince la sfida

Nella scuola di "Amici" il banco di Elena è a rischio. Il suo insegnante Rudy Zerbi ha qualche perplessità su di lei, soprattutto per quanto riguarda gli inediti. Per questo ha scelto di far entrare "in prova" nella scuola Paily e confrontare il lavoro delle due ragazze. Tempo di giudizi anche per Cristiano, ballerino di Alessandra Celentano, che vince la sfida contro l'esterna Giordana.