Amici 21, Alex, Albe e Cristiano vincono la sfida e restano nella scuola

Le emozioni non mancano mai con " Amici ". Maria De Filippi sorprende gli allievi con i doni di Natale, mentre il regalo per il pubblico sono le performance di Fedez (giudice speciale per la gara di canto) e Alessandra Amoroso . Alex, Albe e Cristiano vincono la sfida e continuano la loro avventura all'interno del talent, mentre Rea e Nicol dovranno mettersi alla prova alla prossima puntata.

La prima ad esibirsi è Aisha che è pronta a mettersi in gioco in un compito assegnato dalla prof Cuccarini. Subito dopo tocca a Pio e Amedeo che, con le solite gag a base di battute irriverenti, presentato il loro nuovo film "Belli Ciao".



Dopo il loro intervento la gara torna nel vivo con la sfida che vede contrapporsi l'allievo della scuola Alex contro Raffaele. Una sola esibizione basta al giudice esterno Carlo Di Francesco per decidere e conferma la felpa ad Alex.

Si prosegue con il compito che Alessandra Celentano ha assegnato a Serena e Dario e che vale come conferma della maglia. Alessandra Celentano parla di "disastro", anche se riconosce l'impegno dei ragazzi. Ma è Raimondo a giudicare, e lui conferma senza dubbio la maglia alla ballerina.

Maria De Filippi fa entrare in scena un albero di Natale formato da tanti cassetti, ognuno con il volto di un allievo e contenente regali ed emozioni.



E' il momento della sfida tra cantanti e il giudice esterno chiamato a giudicarli è Fedez, visibilmente emozionato. Il primo a cantare è Lda che conquista il rapper: voto 8. Il cantante apre il cassetto dedicato a lui e trova un orsacchiotto legato alla sua infanzia e una dedica da parte del fratello.

E' la volta di Sissi: Fedez è contento della prova, e la valuta con un 7,5. Per lei nel cassetto una lettera da parte della mamma e una ninnananna dedicata a lei e una casetta giocattolo della sua infanzia.

E' il turno di Alex. Fedez è sempre più entusiasta: il voto per lui è 9. Quando apre il cassetto, il cantante trova un cappello da Babbo Natale che arriva da parte della sorella con cui ha un rapporto complicato.

Tocca a Luigi. La sua interpretazione scatena il pubblico e conquista Fedez che lo valuta 8,5. Nella scatola il cantante trova la felpa del padre e un video, un regalo che lo fa commuovere.

Canta Rea, ma dalla sua esibizione in avanti il voto di Fedez è segreto. Per lei in regalo c'è una foto e un quiz al quale deve rispondere per avere un regalo da parte dei suoi genitori: un peluche gigante al quale era molto affezionata.

A cantare ora è Aisha. Nel suo cassetto c'è un libro di fiabe, un pensiero da parte della nonna.

Tocca a Nicol che canta e poi apre il cassetto, in cui trova un bouquet /alberello di natale fatto per lei dai suoi fratellini.

Per Fedez arriva il momento tanto atteso e temuto: la performance di ballo sulle note di un suo medley. Quando canta accende l'entusiasmo, ma la danza gli crea qualche problema: perde il tempo e sbaglia i passi ma la Celentano, chiamata a giudicare, è clemente con lui e apprezza l'impegno.

Viene svelata la classifica dei cantanti risultata dal voto di Fedez. Vanno in sfida Rea e Nicol che hanno ottenuto il punteggio più basso, rispettivamente 6,5 e 7.



Balla Carola e Raimondo non è soddisfatto dell'esibizione. La Celentano alle prove l'ha valutata con un 7 e il ballerino è contrariato, Veronica Peparini è d'accordo con lui non giudicando la performance all'altezza. Alessandra invece è entusiasta e le alza il voto: per lei la prova è da 8. I professori sono in disaccordo e si accende la lite.

E' il momento della sfida di Albe, che deve vedersela con Antonio. Torna a giudicare Carlo Di Francesco che premia Albe. L'allievo viene invitato a restare in pista insieme a Carola. La ballerina apre il cassetto dell'albero di Natale e trova le scarpette e il tutù di quando era piccola e una lettera della mamma. Il cantante invece trova un lavoretto che lui da piccolo fece per il padre. La lettera del papà lo fa scoppiare in lacrime.



L'esibizione Tim di Dario è valida anche per la conferma della maglia. Veronica è contenta e con il suo giudizio manda qualche frecciatina alla Celentano. Nel cassetto dell'albero per il ballerino c'è il suo cuscino speciale e una lettera dal papà.

E' il momento di un altro ospite, Alessandra Amoroso che "torna a casa" per presentare il suo nuovo album. Al termine dell'esibizione, Maria De Filippi le consegna il disco d'oro e la cantante si scioglie in lacrime.



Si parla di Cosmary, a cui la prof Celentano ha sospeso la maglia. Per la ballerina è stata una settimana molto dura alle prese con gli allenamenti e i giudizi severi della sua insegnante. Si esibisce nella coreografia e prima del giudizio apre la scatola in cui c'è il plaid che usa con la mamma per coccolarsi sul divano. Proprio la madre le dedica una lettera che la commuove. Alessandra ammette l'impegno ma il voto è 3 e la maglia è ancora sospesa.



Maria De Filippi parla di un filmato della settimana scorsa e stuzzica Alex. Le immagini raccontano il flirt in corso tra il cantante e Cosmary. I protagonisti sono imbarazzati.



E' l'ora di presentare i nuovi inediti. La prima è Sissi presentata da Lorella Cuccarini. Poi è il turno di Albe, annunciato da Anna Pettinelli. La speaker ha portato un regalo per Rudy Zerbi: in una scatola a forma di cuore luccicante che contiene una penna usb con le canzoni di Aka7 e dei biscotti.

Una doppia sfida aspetta il ballerino Cristiano. La prima contro cui si deve battere è Federica, a giudicarli sarà Kledi Kadiu. I professori di ballo si scaldano prima dell'esibizione con commenti taglienti reciproci. Il giudice non ha dubbi e fa proseguire Cristiano. Ma per lui c'è un'altra prova.

Nuovo ospite, Deddy che canta il suo nuovo singolo e riceve parole di stima da Maria.

La gara prosegue e c'è ancora Cristiano in gioco. Dovrà vedersela con Giuseppe: a valutarli è ancora Kledi. Il giudice è indeciso e riconosce le potenzialità di entrambi ma anche i difetti che non possono essere trascurati. Chiede un'improvvisazione per avere ulteriori elementi e questa volta non ha tentennamenti: per lui ancora una volta è Cristiano a primeggiare.

Ancora un ospite: Briga, fresco di nozze, che indossa la felpa dell'edizione in cui ha fatto parte della scuola. Presenta il suo album e raccoglie i complimenti di Maria e di Rudy.

La De Filippi chiama Elena per il suo regalo. Un pupazzo regalo della sorella, che le ha anche scritto una lettera.

Per Serena ci sono i grembiuli con cui cucina la nonna, e appena li vede scoppia in lacrime. Per lei anche un videomessaggio dell'anziana.

L'ultimo è Cristiano che trova un piccolo pianoforte a coda: un ricordo di sua nonna Anna, che ora non c'è più, inviato dai sui familiari.