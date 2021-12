"Amici 21", nella scuola la simpatia tra Alex e Cosmary cresce di giorno in giorno

Ad " Amici 21 ", in casetta i legami tra i ragazzi diventano sempre più stretti. Come nel caso di Alex e Cosmary . Già domenica scorsa, durante la puntata, la De Filippi aveva mostrato con un filmato come il cantante avesse cambiato umore dal giorno dell'ingresso nella scuola della ballerina. E adesso la loro vicinanza si fa di giorno in giorno più stretta...

Una simpatia che cresce a vista d'occhio quella tra i due ragazzi. Il cantante non si sottrae mai alle richieste di lei di farle compagnia mentre fuma, anche se lui non condivide lo stesso vizio. Poi i due si aiutano al momento di stilare la lista della spesa da fare.

Nel video mostrato in puntata era emerso come Alex avesse perso un po' del suo essere ombroso. E la ragazza si diverte a stuzzicarlo. "Ma quindi ti metto di buon umore o è tutto finto?" gli chiede mentre lui è a letto in un momento non particolarmente felice. Il cantante risponde: "E' tutto finto" e lei di tutta risposta gli butta le braccia al collo e gli chiede un abbraccio.

Intanto i compagni osservano quanto sta accadendo e non lesinano commenti. Secondo qualche ragazza, Cosmary "ci sta provando un sacco", qualcun altro nota i tempi troppo lunghi per fare una semplice lista della spesa. Alex dà l'impressione di essere attratto ma di non riuscire a lasciarsi andare. Come quando in sala prove fa a Cosmary un massaggino alle spalle, sembrando più a disagio che altro. Riuscirà a sciogliersi?

