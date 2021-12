"Amici 21": Nicol e Cristiano vincono le proprie sfide, nuove scintille tra Zerbi e la Pettinelli

Tempo di iniziare il confronto e subito scoppia l'ennesima polemica tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Il punto del contendere è il fatto che a decidere lo sfidante per Nicol, in teoria compito della produzione, sia stata la Pettinelli. Rudy attacca accusandola di usare un metodo meschino per avere, in caso di vittoria, un banco in più tra i suoi. "E' una cialtronata" attacca Rudy e quando Anna prova difendersi le dà dell'"ipocrita". Chiuso il confronto entra in studio Dalila. La sfida viene giudicata da Paolo Giordano. A vincere è Nicol, di cui viene apprezzato il modo di far propria la cover.

La seconda sfida è di danza, e riguarda Cristiano, arrivato ultimo nella gara di ballo. Lo sfidante, scelto dalla produzione, è Succo. A giudicare il confronto è Ambeta Toromani. Comincia Cristiano, che si esibisce su "Kiss", mentre Succo sceglie una canzone di Blanco. Ambeta ha le idee chiare: lei conferma il banco di Cristiano.

LA POLEMICA SUL BRANO DI ALBE - Chiuse le sfide riparte la polemica tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Questa volta Rudy attacca perché domenica sono stati presentati i nuovi inediti di tre ragazzi, ma non quello di Albe dopo che la settimana precedente la Pettinelli si era lamentata del fatto che erano stati presentati solo inediti del team di Zerbi. La prof ribatte che l'inedito di Albe non era pronto perché era stato deciso di ritoccarlo. A Lorella qualcosa non torna: non capisce come mai Anna non si fosse lamentata durante le prove. Alla fine interviene anche Albe e viene convocato anche Mamo. Emerge così che il pezzo era praticamente finito ma a non sentirsi ancora pronto era in realtà il ragazzo. "Quindi è un'altra storia... - commenta Rudy -. Il pezzo era pronto ma era il ragazzo a non esserlo".

