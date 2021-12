"Amici": provvedimento disciplinare per i ragazzi

Non seguono le regole e spesso sono recidivi. Ad " Amici " è pronto un provvedimento disciplinare per gli allievi. I prof passano all'attacco, li accusano di non essere rispettosi e chiedono più attenzione e sacrifici. I ragazzi cercano di giustificarsi, con LDA e Alex che chiariscono: "Non è colpa nostra".

Il primo a lamentarsi è Rudy Zerbi, che se la prende con LDA: "Non stai rispettando perché te ne freghi, non ti rendi conto e non sai il rispetto di te stesso e degli altri quanto sia importante. Tu da oggi e per tutta la settimana pulisci tutta la casa per tutti: i bagni, le camere, per tutti".

Anche Lorella Cuccarini la pensa alla stessa maniera e fa una ramanzina a tutti: "Dovete darvi da fare. A distanza di poche settimane torniamo sempre sullo stesso punto. Sapete benissimo che ci sono delle regole… Dovete crescere e in fretta".

Anna Pettinelli è più dura e lancia la bomba: "Vorrei pensare ad un provvedimento in accordo con gli altri insegnanti". Naturalmente non le manda a dire neanche Alessandra Celentano: "Siete assolutamente fuori luogo. Crescete un po'". Mentre Raimondo Todaro fa i nomi: "Christian e Mattia sono recidivi. Siete i più disordinati".

I ragazzi si giustificano, si incolpano a vicenda, e promettono di stare più attenti. "Forse devo insistere ancora di più sull’ordine…", dice LDA mentre Alex gli fa eco: "Mi assumo la responsabilità di quello che faccio e dico, non ho fatto casino nella mia stanza".

