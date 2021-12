I 60 anni di Maria De Filippi, regina della televisione senza barriere di età

Amata e seguita su Mediaset da un pubblico trasversale che va dai giovanissimi ai diversamente giovani, da sempre corteggiata dalla concorrenza con la quale ha spesso intrattenuto rapporti più che cordiali. Non solo per per il Festival di Sanremo (che l'ha vista ospite nel 2009 con Paolo Bonolis, conduttrice, a titolo gratuito, nel 2017 con Carlo Conti, e presenza aleggiante nel 2020 con la telefonata in diretta e le relative imitazioni tormentone di Fiorello e Amadeus), ma anche con le molte ospitate da Fabio Fazio a "Che Tempo che fa".

Maria De Filippi, nata a Milano il 5 dicembre del 1961 ma ben presto trasferitasi a Pavia, è la regina dei palinsesti, quella che non sbaglia un colpo. Un fiuto speciale per la televisione e per i talenti da scoprire. Moltissimi devono a lei il lancio di una carriera che poi sono riusciti a percorrere con le proprie gambe: in campo musicale Emma, Annalisa, Alessandra Amoroso e Sangiovanni solo per nominarne alcuni. In campo televisivo i numerosi tronisti e corteggiatori che da "Uomini e donne" hanno invaso il piccolo schermo come opinionisti o protagonisti di talent.

Da anni il sabato sera di Canale 5 è suo per l'intera stagione tv, e per la rete ammiraglia Mediaset significa un sicuro bottino di ascolti. Ma guida anche due corazzate del day time come la striscia della scuola di "Amici" e "Uomini e donne" nelle sue varie declinazioni, tra corteggiatori giovani e meno giovani. Da produttrice con la Fascino fondata nel 1982 si occupa dei programmi del marito, "L'intervista" e il "Maurizio Costanzo Show". E dire che la televisione non doveva essere la sua carriera. Dopo aver conseguito maturità classica e laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti, ha fatto le prime esperienze sono nell'ufficio legale di una società produttrice di videocassette e poi in una società di consulenza sulla comunicazione (la Simco). E' lì che la sua vita prende una svolta: conosce Maurizio Costanzo e ne diventa l'assistente. Nascerà tempo dopo la grande storia d'amore che cambierà la storia non solo di Maria De Filippi e Costanzo, ma probabilmente di Mediaset. Insieme, nel maggio 1993, la coppia rimane coinvolta nell'attentato mafioso a via Fauro: erano in auto, rimangono illesi per miracolo. Il matrimonio è celebrato nel 1995 dall'allora sindaco di Roma Francesco Rutelli.

Maria De Filippi nel '92 ha inventato "Amici": prima come talk show pomeridiano per dare spazio alle problematiche degli adolescenti. Poi dal 2001 trasformatosi in "Amici di Maria De Filippi" (dopo una prima stagione si era chiamata "Saranno Famosi") nella scuola di talenti in erba che da 21 stagioni incolla i più giovani al teleschermo e, tra tutti i talent, quella con il maggior numero di personaggi affermati ad alto livello. Poi verranno sarebbero venuti "Amici di sera", "Uomini e donne", "Accadde domani", "Missione impossibile", "Coppie", "C'è posta per te", "Volere o volare", "Vero amore", "Unan1mous".

Oltre al lavoro e alla famiglia, ha una passione per gli animali: due cani e un cavallo. Non ama viaggiare né fare vita mondana: spesso Maria la stakanovista lavora anche nei weekend. E probabilmente passerà così anche il suo compleanno...

