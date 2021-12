"Amici 21", vincono Alex per il canto e Carol per il ballo

Ad "Amici" gli allievi continuano a mettere in campo il loro talento per mantenere il proprio banco. Quattro le sfide, due di ballo e due di canto: Carola e Virginia giudicate dal coreografo Garrison Rochelle, vince Carola. Tra Tommaso e Alex, la spunta il secondo. Il ballerino di latino Mattia riesce a riconquistarla grazie a Raimondo Todaro. A giudicare la gara delle cover è l’attore Christian De Sica. Super ospite in studio la cantautrice Giordana Angi con il nuovo singolo “Passeggero”.

GARA TRA CUCCARINI E CELENTANO - Durante la puntata nuova imperdibile sfida di ballo a ritmo di "cha cha" per le Prof Celentano e Cuccarini accompagnate dall’insostituibile maestro Raimondo Todaro giudice d’eccezione: Maria De Filippi.Alla fine a vincere è la Celentano.

PRIMA SFIDA - Dopo tre mesi Tommaso perde in sfida con il 17enne Crytical che vince ed entra ufficialmente nella scuola ce va in squadra con la Pettinelli: a giudicarli è stato Federico Sacchi Direttore Artistico Epic Sony Italia.Intanto il maestro Raimondo Todaro ha deciso di riconsegnare la maglia a Mattia!

LE COVER - A giudicare la gara delle cover l’attore Christian De Sica. Aiscia è la prima a scendere, che dedica la canzone a se stessa e si mette in gioco con "Man Down": prende un bel 8. Luigi dedica la canzone a suo padre e ha scelto di interpretare "Father & Son": voto 7. Sissi dedica il brano alla mamma e canta "Bohemian Rhapsody": voto 9. Albe dedica il brano "E yo mama" alla mamma:voto 7+. Nicol dedica la canzone "Una canzone per te" al fratello: voto 6.5. LDA dedica "L'emozione non ha voce" a Napoli : voto 9. Elena che ha deciso di dedicare "Il Diario degli errori" a sua sorella voto 8. Rea dedica "I'll stand by you" ai genitori: voto 6.5. Krytical dedica un freestyle alla famiglia : vota 9. Rea e Nicol in sfida.

SFIDA BALLO- Carola contro Marianna: giudica Garrison. Due stili diversi, classico e moderno: vince Carola.

SFIDA CANTO - Gabriele Minelli, direttore Artistico Virgin giudica le performance: tra Alex e Giuseppe vince Alex.

OBBLIGO O VERITA' - Si gioca a Obbligo o verità, a chi perde viene tagliata una ciocca di capelli da Maria De Filippi. La prima è Sissi, Giulia le chiede se è innamorata:"Non lo so è la risposta". Le viene tagliata una ciocca. Il secondo è Alex. "Cosa non sopporti di Serena?", "E' testarda e le espressioni facciali", risponde.

BALLO - Cosmary vince la sfida e Virginia viene eliminata dal giudizio di Garrison. Alessandra Celentano critica la scelta del collega: "Un conto è il gusto, un conto riconoscere la bravura dalla non bravura". Maria la invita a non essere eccessiva e le ricroda che a portarla ad Amici è stata proprio Garrison. La Celentano si scusa. Cristiano entra nella scuola, Alessandra "butta fuori" Giulio.

Mentre Sangiovanni è l’artista più ascoltato del 2021 su Spotify con Malibu, LDA riceve il disco d'oro, il primo grande risultato di "Amici".

