Ad "Amici" tra gli ex LDA ed Elena coccole e risate: ritorno di fiamma in vista?

Ad "Amici" l'entrata di tre nuove allieve ha cambiato un po' gli equilibri. In particolare la presenza della cantante Elena, che ha vinto la sfida contro Andrea, ha colpito nel vivo una persona in particolare: LDA. I due in passato avevano infatti avuto una frequentazione, terminata per volere del ragazzo, ma ora che sono costretti a vivere sotto lo stesso tetto la fiamma si sta riaccendendo.

Ai compagni non sono sfuggite le coccole, le risate e la complicità che li lega. "Non sono pronta a un'altra coppia", ammette divertita Nicol a Dario, che pare non essersi accorto di nulla. LDA si comporta già da fidanzatino, rifacendole il letto e portandole lo zaino. La cerca spesso in casa e Elena d'altra parte sembra apprezzare tante attenzioni.

Arriva poi il momento del chiarimento e Luca non si tira indietro: "Ho gestito malissimo la situazione, è stato il mio errore principale. Voglio solo che tu sappia che non è stato fatto con cattiveria, in quel momento non c'ero mentalmente". Il cantante ha infatti mollato da un giorno all'altro la ragazza, senza tante spiegazioni: "Apprezzo che te ne sia reso conto, ma mi ha dato fastidio che sei sparito da un giorno all'altro". Ora che hanno messo una pietra sopra il passato, sono pronti a ricominciare?

