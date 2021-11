Ad "Amici 21" polemica su Marcello Sacchetta per i voti troppo bassi

Nella scuola di "Amici" ballerini e cantanti vengono valutati non solo dai professori in puntata, ma anche da giudici esterni attraverso compiti pensati apposta per aiutarli a sviluppare tutte le sfaccettature del loro talento. Il professionista Marcello Sacchetta ha chiesto ai ballerini di esprimere un sentimento attraverso la danza, ma solo uno ha raggiunto la sufficienza. Un "affronto" che ha creato scompiglio sui social...

A tutti i ballerini, ad eccezione di Mattia che ha la maglia sospesa, è stata data la possibilità di scegliere un sentimento da interpretare e preparare una coreografia. A quanto pare le esibizioni non hanno però entusiasmato Marcello, che ha fatto fioccare insufficienze.

In sala relax i ragazzi hanno scoperto i loro voti e non hanno nascosto la propria delusione. La più penalizzata è stata Carola, la pupilla di Alessandra Celentano, che è finita ultima in classifica con un 3. "Sinceramente non me l'aspettavo, è un voto molto basso. Lo accetto e spero di far meglio la prossima volta, che devo dire"

A causa del brutto voto dovrà quindi affrontare la sfida. I fan della ballerina si sono quindi scatenati contro di lui sui social e il coreografo è stato costretto a replicare alle molte accuse che gli sono state mosse. "Generalmente in una scuola se un professore dà un compito e la classe non comprende il tema assegnato è chiaro che la media di tutti gli studenti sarà bassa", ha scritto in difesa del suo ruolo nella scuola.

