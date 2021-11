Ad "Amici" Mattia, Andrea e Simone rischiano il posto nella scuola

Poco prima della gara di danza, Mattia viene chiamto in studio dal suo insegnante Raimondo Todaro. Il maestro non è soddisfatto di come si è comportato durante l'ultima lezione: "Eri mezzo addormentato, svogliato e indisponente. Non ci si comporta così nei confronti dei professionisti che vengono a lavorare per voi. Non c'è nessun tipo di giustificazione. Te ne stai in casetta per una settimana senza lezioni e in puntata non balli, così ti rendi conto di quello che hai fatto". Il ballerino non crede di meritarsi una punizione così pesante e arrivato in casetta piange, sfogandosi con i suoi compagni.

Carlo di Francesco è stato chiamato per il confronto di inediti tra Simone e l'esterno Madrid. Il primo propone "Da ricchi noi", mentre lo sfidante canta al piano "Cabaret". Il cantante conferma il posto nella scuola, ma la gioia dura poco. Gli viene infatti comunicato che Rudy Zerbi ha chiesto di sospendergli la maglia.

Brutte notizie anche per Andrea, che riceve la sua prima busta rossa da parte di Zerbi. Nell'ultima puntata l'esterna Elena era stata battuta da Tommaso, ma l'insegnante crede che la ragazza debba avere un'altra possibilità. "Credo fosse sbagliato il destinatario della sfida. Nella classifica di noi professori Andrea è agli ultimi posti e dovrà affrontare la sfida", scrive Zerbi nella sua lettera.

Ti potrebbe interessare: