Ad "Amici 2021" Aisha, Elena e Virginia sono le nuove allieve della scuola

Ad "Amici" puntata ricca di sorprese: dalla comparata tra le maestre Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, che finisce in pareggio e con un nuovo compito per la settimana. Le cantanti Aisha ed Elena, notate ai casting, soffiano il banco a Simone ed Andrea. La ballerina Virgina entra nella scuola senza sfida, ma con l'agguinta di un banco in più.

La puntata si apre con una comparata molto speciale, tra la maestra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini su una rumba. Tra frecciatine e punzecchiature, le due scendono in pista davanti ai loro allievi e la Celentano regala un colpo di scena baciando Raimondo Todaro. "Il bacio non c'era nella coreografia, è due mesi che è innamorata di me", commenta divertito il maestro. Le due sono state bravissime e vengono "rimandate" alla settimana prossima con una nuova coreografia.

E' il momento degli allievi e il primo ad esibirsi è Simone. La maglia del cantante è sospesa, ma Lorella vorrebbe una sfida immediata contro e Zerbi acconsente. La carica di Aisha conquista il giudice esterno e Simone abbandona la scuola. Serena e Carlotta si confrontano con un passo a due insieme, che soddisfa sia la Celentano che Todaro.

L'attrice Giulia Michelini giudica gli inediti dei cantanti della scuola. A iniziare è LDA con "Sai", poi Rea con "Sotto la pelle" e Luigi con "Muro". Albe presenta "Così bello", mentre Sissi canta "Come, come" e Alex "Tra silenzi". Tommaso e Nicol chiudono le esibizioni con "Catene" e "Spotify". Sissi, Luigi e Nicol sono i migliori, mentre Tommaso e Alex vanno in sfida.

Letizia entra in studio per sfidare Carola, le due ballerine propongono coreografie molto diverse e il verdetto è a favore di Carola. Christian si confronta con una coreografia lontata dall'hip-hop e convince il maestro Todaro: maglia confermata. Dario convince la maestra Peparini, ma non la Celentano a cui non è piaciuta l'espressività. Todato conferma la maglia di Serena: "Sei stata pazzesca, ma d'ora in poi non ne faremo più perché su questo sono tranquillo".

E' il momento della sfida di Andrea, che si deve confrontare in una comparata con l'aspirante allieva Elena. "Non se lo meritava, con una situazione psicologica schiacciante. Ha avuto per la prima volta un attacco di panico e ha dovuto affrontare una sfida. Andrea aveva bisogno di un po' di tempo in più", commenta la maestra Pettinelli.

La Celentano propone di far entrare nella scuola Virginia, o come sfidante o con un banco in più. I professori di canto approvano il banco a maggioranza, la ballerina entra nella scuola senza sfide. E' il momento di Tancredi che canta il suo nuovo singolo "Wah Wah".

Zerbi chiede alla Pettinelli di esprimersi pubblicamente su LDA dopo averlo sentito cantare e minaccia di sospendere la maglia al cantante. La collega però rimane ferma nella sua posizione: non si esprimerà davanti a tutti, ma lo farà direttamente con Luca nella scuola.

