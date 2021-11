27 novembre 2021 14:12

"Amici", Giulia Michelini stila la classifica degli inediti dei ragazzi

Domenica 28 novembre Maria De Filippi conduce lo speciale "Amici" alle 14 su Canale5. A stilare la classifica degli inediti dei ragazzi l'attrice Giulia Michelini. Due le sfide di questa settimana: Andrea, cantante, al penultimo posto nella classifica delle cover scelte dai Prof. e Carola, ballerina, ultima classificata nella gara di ballo della settimana a giudicare le sfide: per il canto Federico Sacchi, direttore Artistico Epic Sony per il ballo Giorgio Madia, direttore di compagnie, coreografo e regista. Super ospite in studio Tancredi che presenta in anteprima televisiva il nuovo singolo “WahWah” uscito venerdì 26 novembre. Dulcis in fundo sfida comparata di ballo tra Cuccarini e Celentano accompagnate a ritmo di rumba dal Maestro Todaro. Giudica la ballerina professionista Francesca Tocca.