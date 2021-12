"Amici 21": maglia sospesa per Cosmary, tre cantanti finiscono in sfida

Tredicesimo appuntamento con lo speciale domenica di " Amici 21 ", il talent di Maria De Filippi . Mattia respinge la sfida di Nicola. Dopo la gara di cover sono tre i ragazzi ad andare in sfida: Albe, Elena e Alex. La maglia di Cosmary viene sospesa dalla Celentano che vuole valutare gli eventuali progressi della ragazza, non escludendo però di poterla mandare via se arrivasse qualcuno più bravo. Ospiti della puntata Il Pagante , Marco Mengoni e Riki .

La puntata di apre con Lorella che si esibisce con Il Pagante in "Un pacco per te", un pezzo dall'aria natalizia perfetto per mettersi nell'atmosfera giusta. Si passa poi alla prima sfida che vede Mattia doversi confrontare con Nicola dopo essere stato escluso dalla gara di ballo dai suoi compagni. A giudicare la sfida è la coreografa Nancy Berti. E lei sceglie senza alcun dubbio Mattia.

LA GARA DI COVER - A giudicare la gara di cover sarà Sabrina Ferilli. Che viene accolta da "Giovannino", sua nemesi a "Tu si que vales". Il primo a esibirsi è LDA che interpreta una versione di "Dammi solo un minuto" personalizzata da parti di testo che fanno riferimento alla sua condizione di figlio di genitori separati. Segue Aisha che con "Read All About It" si piazza al secondo posto dietro LDA anche se a pari merito. Luigi ottiene invece con "Alleria" un 9,5 che lo porta in testa. Crytical, che al termine della sua esibizione su "Quello che per me è importante" si commuove. Non si commuove altrettanto la Ferilli che lo mette all'ultimo posto. Sissi va in testa con "Almeno tu nell'universo". Dopo un intermezzo danzereccio con Giovannino che si lancia in un twist con Maria, tocca ad Alex. Per lui doppia falsa partenza perché non si ricorda il testo, poi, imbeccato da Luigi e conduce in porto la sua versione de "La verità". Viene poi mostrato un filmato per far vedere come il ragazzo abbia creato con Cosmary un rapporto speciale che lo ha portato anche a essere meno tenebroso. Si riparte con Elena che canta "Quando finisce un amore" mentre Albe interpreta "Purpose". E' il momento di svelare la classifica: LDA e Aisha sono secondi a pari merito, mentre in testa, sempre a pari merito ci sono Sissi e Luigi. Crytical è terzo e così vanno in sfida Albe, Elena e Alex, ultimi a pari merito.

LA GARA DI BALLO - Si inizia con Cosmary. Che è stata presa di mira sin dall'inizio dalla Celentano. Nonostante la coreografia costruita un po' sulle sue corde non è soddisfatta. La prof però sottolinea che le è piaciuto molto l'atteggiamento che ha avuto durante la settimana. L'esibizione non va benissimo, tanto che lo stesso Raimondo Todaro le rimprovera una mancanza di grinta, appeal. La Celentano, non soddisfatta, non vuole mandarla via ma decide di sospenderle la maglia, in attesa di vedere se ci sono miglioramenti. E avverte la ragazza che se dovesse trovare qualcuno meglio di lei la manderebbe via. La Celentano dice di volerle "cambiare i connotati, di volerla trasformare". Cosmary dice di essere pronta e di non vedere l'ora di lavorare in sala con la prof che si dice molto soddisfatta di questo atteggiamento. Tocca quindi a Dario che offre una buona prova ricevendo anche i complimenti della Celentano seppur in una "coreografia cucita addosso". La Celentano è decisamente meno indulgente nel successivo balletto dove Dario si esibisce insieme a Mattia e Serena. Li stronca e assegna un 3. Un voto che scatena la discussione con la Peparini.

LA "SFIDA" ALLA PETTINELLI Maria invita Alex a scendere in pista e invita la Pettinelli a bendarsi e a mettere una cuffia con la musica a tutto volume. Si tratta di una sfida lanciata da Rudy: lui è sicuro di poter prevedere quello che lei dirà dell'esibizione del ragazzo. Secondo lui dirà "che è troppo simile a un cantante di livello nazionale". In realtà è uno scherzo perché a interpretare "I Heard Through the Grapevine" al posto di Alex entra Marco Mengoni. Le Pettinelli ascolta da fuori lo studio. Scherzo che non riesce perché Anna capisce che si tratta di Mengoni. Che poi interpreta il suo ultimo singolo "Cambia un uomo".

RIPRENDE LA GARA DI BALLO - Si riparte con Carola, allieva della Celentano. La prof è abbastanza soddisfatta anche se dice di vedere ancora delle sicurezze che la ragazza non dovrebbe avere. In ogni modo maglia confermata.

REA IN SFIDA - Si passa alle sfide di canto. Rea deve affrontare una sfidante scelta dalla Pettinelli, Alice. A giudicare c'è Paolo Giordano che vota per Rea valutando Alice ancora un po' indietro.

ANCORA BALLO E I NUOVI SINGOLI - Si riparte con la gara di ballo, con Serena. Che prende i complimenti anche della Celentano, che la invita solo a lavorare molto sugli accenti, perché la ragazza tende a "fluidificare tutto". Comunque maglia confermatissima. Aisha, Alex e Rea presentano il loro nuovo singolo: rispettivamente "Bad Vibes", "Ammirare tutto" e "Controsenso". Da mezzanotte saranno su tutti gli store digitali. Dopo l'esibizione di Mattia, entra in studio Riki che presenta il suo nuovo singolo "Scusa".