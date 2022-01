Ad "Amici" entra la ballerina Alice, mentre LDA e Sissi vincono le sfide

I cantanti e i ballerini di "Amici" tornano per il primo appuntamento del 2022 tra sfide, classifiche e nuove prove. Rea e Nicol sono state "graziate" dalla produzione per l'impegno dimostrato durante la pausa natalizia e vengono esonerate della sfida. Al loro posto si propone LDA, che batte l'esterno Berna e conferma il banco.

La prima a scendere è Sissi, allieva di Lorella Cuccarini, che si cimenta con "Brava, brava" di Mina. Maglia confermata per la cantante, che nella scuola è "ispirata" dall'amore per Dario. Christian (allievo di Todaro) ha ricevuto un nuovo compito dalla maestra Celentano: una coreografia sui tacchi. Dopo qualche critica al ballerino sui muscoli, il voto è 5.

In casetta la convivenza è difficile e in tanti se la prendono con Albe per la poca collaborazione. Tutti i cantanti, a eccezione di Nicol e Rea, non si sono impegnati durante la pausa natalizia e non hanno svolto i compiti loro assegnati. Per questo la produzione ha "graziato" le due cantanti dalla sfida.

Anna Pettinelli decide di salvare Albe dalla sfida, ma laverà i piatti per tutta la settimana, mentre Lorella li schiera tutti. Rudy Zerbi invece esonera Elena. LDA chiede ai compagni di farlo scontrare contro Berna per chiarirsi le idee e vince la sfida. Alessandra Celentano vuole mettere alla prova un'altra allieva di Raimondo Todaro: per Serena ha preparato una coreografia di latino contaminato. Giudizio positivo per lei: "E' carina ed è molto migliorata, anche fisicamente. Mi piace, è una ragazza che studia".

Entra Arisa, per giudicare i cantanti della scuola sulle cover. Voti molto alti per tutti: Aisha (7 1/2), Alex (8), Rea (8), Luigi (7), Sissi (10), LDA (9), Albe (6,5), Crytical (8) e Nicol (7).

E' ora della danza con Dario, allievo di Veronica Peparini, che però non convince Alessandra Celentano e in parte anche Todaro. Pienamente soddisfatta invece la sua maestra, che conferma la maglia. Ai casting Alice ha conquistato tutti i professori di danza ed entra nella scuola senza sfide.

Mede entra in studio per sfidare uno dei cantanti a rischio: a sorteggio esce Sissi che vince il confronto. Cosmary ha la maglia sospesa da quando è entrata, ma l'esibizione lascia soddisfatta la Celentano: "Ha fatto molti miglioramenti in poco tempo, ma non ti devi fermare".

Entra in studio Coez per presentare il suo singolo "Come nelle canzoni". E' il momento dell'esibizione Tim, grazie alla community Serena si esibisce su una coreografia di Todaro.