"Amici 2021", Ale perde la sfida e lascia il banco ad Andrea

Christian è il primo ballerino ad esibirsi per riconfermare la maglia e lo fa con un passo a due insieme a Mattia. L'esibizione convince Todaro, che gli riconferma la maglia. E' il momento della sfida di Ale, della squadra di Lorella Cuccarini. Dovrà confrontarsi con Andrea, un aspirante allievo scelto dalla Pettinelli. Un'intromissione che non piace alla maestra Cuccarini, che ribatte: "Sembri un cecchino impazzito. Ogni settimana prendi di mira qualcuno". D'accordo anche Rudy Zerbi, che accusa Anna di voler solo soffiare un banco alla collega. Il banco va ad Andrea e Ale deve abbandonare la scuola, con grande dispiacere della maestra Cuccarini.

Veronica ha messo in sfida Guido (team Celentano) perché non crede abbia le carte in regole per proseguire. Dovrà vedersela con Fabrizio, ballerino hip-hop, mentre a giudicarli è Marcello Schiscetta che conferma il banco di Guido. Per il giudice una sorpresa, i messaggi "galanti" degli allievi per la sua fidanzata e ballerina Giulia Pauselli.

Per il confronto sulle cover sarà J-Ax a giudicare i cantanti. Inizia Alex con "Believer", poi tocca a Albe con "La mia signorina" e LDA con "Fuck It (I Don't Want You Back)". Sissi canta tutta la sua felicità con "Salirò", mentre Simone si esibisce sulle note di "Pensa", scende poi Rea con la sua versione di "Creep". Concludono Tommaso con "La fine", Luigi con "Il tempo di morire" e Nicol con "Buon viaggio". Simone, Alex e Tommaso sono ultimi e vanno quindi in sfida.

Carola affronta un sensuale tango per confermare il posto e convince la Celentano con la sua classe. La coreografia, però, viene giudicata troppo semplice da Todaro e Peparini che partono all'attacco di Alessandra e lo scontro si accende. Luigi canta il suo inedito "Muro" per la sfida Tim.

Mattia, ballerino di Todaro, scende e riconfermare la maglia con un modern ma non accende l'entusiasmo della Celentano. Raimondo per stemperare l'atmosfera la coinvolge allora in una sensuale bachata: "Voglio strusciarmi con la Cele!". LDA, per volere della Pettinelli, va in sfida con Niccolò: convince il giudice e si tiene la maglia.

La maestra Celentano ha dato un compito a Carola e Mattia, una rumba per vedere la loro versatilità. La coreografia è però l'ennesimo spunto per lo scontro tra la maestra di classico e Todaro. Ad "Amici" torna Aka7even per presentare il suo singolo "6 PM".