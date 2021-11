Garrison Rochelle torna ad "Amici" come giudice e si commuove

Nella scuola di "Amici" un gradito ritorno: Garrison Rochelle. Il ballerino e coreografo è stato chiamato da Maria De Filippi e dalla produzione come giudice esterno, per valutare le performance dei ballerini. Prima di mettersi al lavoro, però, c'è una sorpresa per lui. I professionisti della scuola, sulle note di "Happy Birthday", gli portano la torta di compleanno per i suoi 66 anni e Garrison si scioglie in lacrime per l'emozione...

Il coreografo, dopo aver spento la candelina, entra un po' nel pallone e chiede divertito: "Maria, ma è vero o è tutto finto? Devo davvero giudicare le coreografie dei ballerini o no?". Poi ringrazia tutti per l'affetto: "Davanti a me ci sono ballerini che ho cresciuto io, altri con cui ho lavorato e i nuovi che mi piacciono molto. Noi ballerini siamo pochi, siamo una comunità... una famiglia. Abbiamo passato un brutto periodo. Tornare a vedere le vostre facce e i vostri talenti mi fa molto piacere".

Ora però è il momento di vedere gli allievi, che hanno avuto un'ora di tempo per creare da soli una coreografia. Si parte con Serena, che ha scelto il brano "No Hero" per comunicare la leggerezza fisica e mentale. E' il turno di Dario che ha voluto ballare con "Meglio del cinema" per raccontare l'amore. Scende anche Christian con "Manolo" e poi Carola sulle note di "Experience". E' il momento di Guido in versione "wild" , seguito da Mattia con un samba che rappresenta il suo ultimo anno fatto di alti e bassi. Per Garrison il migliore è stato Dario, mentre Christian è il ballerino che è piaciuto meno.

