Al via la 21esima edizione di "Amici": Maria De Filippi presenta i nuovi allievi e c'è anche il figlio di Gigi D'Alessio

Maria De Filippi inaugura la ventunesima edizione di "Amici", in onda, eccezionalmente di domenica, con un omaggio speciale a Michele Merlo , ex cantante del talent scomparso a 28 anni per una malattia. Tanti gli ospiti in studio, tra ex allievi della scuola e personaggi dello spettacolo: Giulia Stabile, vincitrice dello scorso anno, Aka7even, Deddy, Alessandro, ma anche Gerry Scotti, Tommaso Paradiso, Raoul Bova e molti altri.

La scuola apre

Maria De Filippi presenta i professori e annuncia le prime novità. Dopo aver occupato la cattedra di ballo nella scorsa edizione, quest’anno Lorella Cuccarini avrà una delle cattedre di canto insieme a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Confermata anche la presenza del ballerino e coreografo Raimondo Todaro, nuovo insegnante di ballo insieme a Veronica Peparini e Alessandra Celentano.





Sui banchi ex allievi e vip

Tanti gli ospiti in studio, tra ex allievi della scuola e personaggi dello spettacolo. Maria fa entrare la vincitrice dell'ultima edizione Giulia Stabile, che entra con la coppa in mano. Sui banchi siedono inizialmente, oltre a lei i talenti Aka7even, Deddy, Alessandro, ma anche Gerry Scotti, Tommaso Paradiso, Raoul Bova, Nino Frassica, Roberto Baggio, Linus, Paola Egonu, Ambra Sabatini, Flavia Pennetta, Eleonora Abbagnato, Filippo Magnini, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Alessandro Cavallo. Tutti testimoni di aver creduto nei loro sogni e di aver raggiunto grandi traguardi. Saranno loro a consegnare di volta in volta la maglia agli aspiranti allievi della scuola.

A disposizione i professori hanno 17 banchi.

Le esibizioni per conquistare un banco e i primi allievi di canto

Prima candidata di canto, Carla Vizzini, a cui Gerry Scotti rivolge il suo augurio: “Stai per realizzare il tuo sogno, mi auguro tu possa avere tanti altri sogni di riserva”. Purtroppo però niente banco per lei.

Il primo banco lo conquista invece Alex grazie al sì di della prof Lorella Cuccarini.

Il secondo banco di canto è per Flaza a cui Lorella dà l'assoluta approvazione e il secondo banco, mentre gli altri due giudici sarebbero contrari. A consegnarle la maglia è Linus.

Prima lite tra Rudy e Anna sul terzo candidato, Luigi. La Pettinelli sostiene che il ragazzo abbia stonato e non gli dà il banco, mentre Zerbi lo promuove e glielo dà. No anche dalla Cuccarini. A consegnargli la maglia Nino Frassica.

Per non metterla in imbarazzo nella scelta ad Eleonora Abbagnato viene affidato un candidato per il canto e non per la danza. Si tratta di Luca D’Alessio, nome d'arte LDA, figlio di Gigi D’Alessio. Il banco glielo dà Rudy Zerbi, mentre per la Pettinelli è un Gigi D'Alessio più stonato e un po' "datato".

Albe è il nuovo candidato per il canto. Il suo padrino è Filippo Magnini. Un Sì convintissimo per la prof Anna Pettinelli e per lui il banco è assicurato.

E' la volta di Tommaso che viene scelto da Lorella Cuccarini, che gli dà senza ombra di dubbi un banco. “Trovo sia ancora troppo acerbo”, commenta invece la Pettinelli.

Ancora per il canto è il turno di Inder, di origine indiana, a cui un banco lo dà Anna Pettinelli. A consegnargli la maglia è invece la campionessa paraolimpica Ambra Sabatini.

Tocca a Giacomo. Il prof Rudy Zerbi decide di mandarlo in sfida dandogli la busta rossa: “Ti do questa busta rossa che presto riempiremo e avrai spero una opportunità per entrare, chi sfideremo non è difficile capirlo”.

Omaggio toccante a Mike Bird. Maria De Filippi chiama i ballerini in studio che ballano sulle note di una canzone del giovane scomparso prematuramente.

Si passa al ballo

Giulia Stabile è la "madrina" degli aspiranti allievi di ballo. Tre i giovani che si esibiscono per la sezione "latino".

Raimondo Todaro sceglie di tenere per una settimana due di loro Nunzio e Mattia per capire meglio a chi affidare il banco e così la maglia resta in sospeso.



Serena è la seconda candidata per un banco di danza. La Celentano la boccia e le critica anche il "fisico", Todaro la promuove e le dà un banco. La maglia gliela consegna Roberto Baggio.

Carola è la nuova allieva di danza, promossa da tutti e tre i giudici, ma a darle il banco è la Celentano e a consegnarle la maglia è Tommaso Paradiso, ospite in studio con il suo nuovo singolo "Magari no", uscito il 15 settembre.

Raoul Bova è il padrino di Mirko a cui consegna la maglia di allievo. Farà parte della classe della Celentano, che lo ha scelto per "dargli la soddisfazione di portarsi a casa la coreografia”, e una “possibilità di vita, di studio e di consapevolezza perché non ha avuto una vita facile, quindi è sicuramente un regalo”. La maglia però come spiegato l'insegnante avrà una durata di un solo mese nel quale dovrà dimostrare ciò che vale davvero. L'energia e il ritmo di Christian, ultimo candidato della giornata per il ballo, convincono il maestro Raimondo Todaro! Per lui un banco.