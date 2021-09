Reti tematiche Mediaset al top, Costa: "Nel 2021 ancora prime negli ascolti"

Grazie a un pacchetto di una dozzina di canali, che andando da Iris a La5, da 20 a Focus, da TopCrime a Cine34, e poi Italia2, Extra, Tgcom24, Boing e Cartoonito, offre una grande varietà di proposta in grado di intercettare la più ampia tipologia di target, i risultati hanno confermato il trend positivo degli ultimi anni. "Dal 2009, anno della prima rilevazione da parte dell'Auditel - ha sottolineato Costa -, abbiamo avuto una crescita costante di ascolti e numero di canali e non è scontato. In futuro non escludiamo di avvicinarci anche al mondo del digital per valutare di produrre qualcosa insieme".

Il direttore ha elencato nel dettaglio i dati del 2021 relativi agli ascolti e al target di pubblico: Iris ha ottenuto un share del 2.1% (target over 55) mentre La5 dell'1.5% (donne 15-64) e Italia2 dello 0.5% (uomini 15-34 anni), Top Crime ha registrato l'1.4% (donne 35-64), Extra lo 0.5% (15-64), 20 il 2.6% (uomini 25-54), Focus l'1.2% (uomini 35-64) e Cine34 l'1.4% (uomini over 45). Accanto a prodotti consolidati, come i grandi film o i programmi più amati (da "Temptation Island" ad "Amici" per arrivare alla diretta 24 ore su 24 del "Grande Fratello Vip") si sono aggiunte le esclusive sportive sul 20 e i grandi live direttamente dallo spazio proposti da Focus.

Proprio questo canale sarà protagonista di un grande esperimento dedicato a Dante con la trasmissione integrale della Divina Commedia (il 13 e 14 settembre, nom stop per 41 ore).