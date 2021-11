"Amici 21", Serena e LDA vincono le sfide e restano nella scuola, Luigi conquista la Bertè

La prima sfida

Maria de Filippi ha dato il via all’ottava puntata di Amici 21, invitando subito LDA a scendere dalle scalette per leggergli la busta rossa di Anna Pettinelli, che lo giudica “impreciso, banalotto nei testi, neomelodico a tratti moderno e con scarsa personalità nel comporre”. La docente lo invita quindi ad una sfida con un ragazzo, individuato dai casting, Ema.

Inevitabile lo scontro tra la Pettinelli e Rudy Zerbi, docente di LDA e a favore di LDA si schiera anche Lorella Cuccarini.

I due sfidanti cantano “La mia banda suona il rock” di Ivano Fossati, e poi i propri inediti. A giudicare c'è Charlie Rapino: “Avete dei nomi che sembrano dei codici fiscali! C’è una forte preparazione tecnica in Ema, è indubbia. Però LDA ha qualcosa in più, per quello vince la sfida.

LDA resta quindi nella scuola di Amici.

Poi viene richiamato al centro dello studio da Maria De Filippi, per vedere un filmato che lo riguarda, nel quale il giovane sostiene di aver avvistato un presunto Ufo: “Questa cosa che ho visto uscirà al Tg”.

La seconda sfida

Nella puntata precedente Serena, allieva di Raimondo Todaro è stata messa in sfida da parte di Alessandra Celentano, per la quale il suo banco sarebbe “regalato”. In gara "contro" di lei c'è Alessia che, stando a quanto dice la Celentano “quantomeno ha il fisico che una ballerina dovrebbe avere”. A giudicare c'è Garrison Rochelle che commenta così: “Sono state brave tutte e due, fisicamente sono affini, belle entrambe. Serena: stai tranquilla, il posto è tuo”.

Il gioco della verità

Maria De Filippi lancia il gioco “dimmi la verità”. Ciascun allievo ha dovuto dare un aggettivo, anonimamente, relativo agli altri allievi ma anche ai professori ed ai ballerini professionisti. In un bigliettino relativo a Mattia è stata coinvolta anche Giulia Stabile: “A Mattia piace Giulia Stabile”. Il giovane ci tiene a precisare: “Giulia mi piace tanto come balla, volevo precisare”.

Loredana Bertè giudica i cantanti

Ospite d'onore della puntata è la cantante rock per eccellenza, Loredana Bertè. A lei il compito giudicare i nuovi inediti degli allievi della Scuola. Ad avere la meglio è Luigi che conquista la rocker, la quale gli dà 10 dicendogli che è originale, segue Sissi con un bel 9 e un giudizio di "freschezza" da parte della Bertè, poi Ale con 8,5. Nella classifica ci sono quindi Alex che riceve 8, Albe 7.5, Tommaso 7, Simone 6.5, Rea, 6 e LDA anche 6. A lui la Bertè dice di osare di più, che non è ancora pronto e che ha una scrittura che non graffia e infine Nicol 5. E' quindi ragazza ad andare in sfida diretta.



Le esibizioni di danza

Spazio al capitolo dedicato alle esibizioni di danza. Christian è il primo con un ballo dimostrato da Sebastian e Andreas, ballerini professionisti della scuola. Per lui la maglia è confermata: "Credo sia la cosa più bella che abbia fatto qui”, dice Todaro, ma la Celentano non è d’accordo.



E' la volta di Dario allievo di Veronica Peparini che di lui dice: “Stai veramente facendo dei passi in avanti, sono contenta, ogni volta mi stupisci”. La Celentano vorrebbe vederlo esibire nel Don Chisciotte e gli dà un 3: "E’ un vero disastro, ma apprezzo la sua buona volontà. Anche Guido si è esibito nella medesima esibizione. L’allievo della Celentano non ha sostenuto la sfida a causa dell’infortunio del suo sfidante: “Voglio che tu ti dia una svegliata nel resto, non solo nel classico”, è la critica della sua insegnante. Poi è la volta di Mattia, il quale viene votato da Todaro: “Hai le braccia spesso non curve, tecnicamente non mi ha fatto impazzire”.

Un altro gioco

La De Filippi fa portare il podio al centro studio e chiede chi è il più pettegolo, permaloso, piagnone ecc… Le votazioni sono anonime. Alex, risulta essere il più permaloso. Ma nella categoria c'è anche Mattia, mentre i più bugiardi Mattia, Tommaso, Serena ed Albe. La più piagnona è Nicol, la più sensuale è Serena.

Ancora danza e battibecchi

A questo punto si esibisce Carola alla quale viene confermata la maglia e che balla su una coreografia diversa da quelle a cui è abituata. La Celentano apprezza. Tocca poi a Serena che balla sui tacchi (su una coreografia dimostrata da Giulia Stabile). A giudicare è Todaro che apprezza la sensualità della ragazza e le dà la maglia.

A questo punto la Celentano interviene è chiede che venga mostrato un video in cui si vede come Raimondo metta i bastoni tra le ruote al compito, un passo a due, che la Celentano ha affidato a Serena. Nella clip Todaro dice a Christian che non vuole che venga fatta questa coreografia con Serena. Per due volte quindi la "boccia".

Simone e Giulia dimostrano quale è il passo a due che andava fatto da Serena con Christian. Dopo svariati battibecchi tra Todaro e la Celentano i due docenti si accordano per far eseguire il passo due a Serena per la prossima settimana.



Gli ospiti

Loredana Bertè canta la sua nuova canzone e poi Maria De Filippi introduce Roberto Saviano che presenta ai ragazzi il suo libro-fumetto "Sono ancora vivo".

Uno scherzo per LDA

Comunicazione importante per LDA, che riceve una valigia e a seconda di come ha piegato le cose che contiene andrà in sfida o sarà eliminato...". In realtà trova “Soundcheck”, il disco con i 17 brani dei concorrenti di Amici.