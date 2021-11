Ad "Amici" LDA va in sfida ed entra in crisi

La busta rossa della sfida, indirizzata a LDA, irrompe nella casetta di "Amici". A mandarla è Anna Pettinelli. La prof non crede che l'allievo di Rudy Zerbi abbia le carte in regola per restare nella scuola. Durante i provini ha infatti notato Ema, un cantante molto lontano dai suoi canoni musicali che però l'ha colpita. A lui vorrebbe dare l'occasione di prendere il posto del cantautore napoletano.

"Continuando a fare i provini sono rimasta folgorata da un cantante. Lui si chiama Ema e lo vorrei nella classe di Amici", scrive la prof di canto. "Ha una voce pazzesca ed è in opposizione alla mia ricerca di artisti innovativi, perché canta in una maniera molto classica. E' talmente potente da riuscire a impressionarmi".

Per fare spazio al nuovo talento, quindi, l'insegnante vuole confrontarlo con LDA che per lei è lo studente con più limiti: "Sempre impreciso, neomelodico con spruzzatine nel moderno, banalotto nei testi e con scarsa personalità nel comporre e cantare".

Un giudizio impietoso a cui LDA replica: "Non mi rispecchio in quello che ha detto la Pettinelli, ma non voglio risultare presuntuoso. Me l'aspettavo una sua busta, ma l'affronto e cercherò di dimostrare che non è così. Non mi è piaciuta la frecciatina del neomelodico mandata a mio padre (LDA è figlio di Gigi D'Alessio ndr.). Io voglio sentirmi nelle mia vita Luca, basta".

Parlando con Tommaso Luca ammette di non essere più interessato a farle cambiare idea: "Ho l'ansia di dover affrontare una sfida alla settimana. Per me parlare con lei è come parlare con un muro, mi attacca sempre sul neomelodico. Preferirei che mi dicesse che non le piaccio e stop".

