"Amici", Sangiovanni chiama Albe: "Ci somigliamo? Taglio i capelli"

Appena Albe è entrato nella scuola di " Amici " tutti hanno fatto notare la somiglianza con Sangiovanni . Non per la voce, ma per i capelli portati alla stessa maniera: lunghi e ricci. Così durante l'appuntamento pomeridiano è arrivata a sorpresa la telefonata del cantante di Malibù: "Ti guardo, mi piaci e mi stai molto simpatico... Tranquillo che ora mi faccio i capelli corti e non saremo più uguali...".

LA TELEFONATA - "Vedrai che presto la smetteranno di paragonarci - ha proseguito Sangiovanni davanti a un Albe visibilmente emozionato - So che quando ti dicono queste cose della somiglianza ti toccano. Però non perdere tempo a leggerli e concentrati sul tuo lavoro. Chi parla soltanto del fatto che siamo uguali lascialo perdere. La tua musica è la cosa più importante, l’aspetto fisico viene dopo".

ALBE, SERENA E LA EX FIDANZATA - Intanto domenica, dopo vari rumor, è arrivato il video con tanto di bacio che testimonia il flirt tra Albe e Serena. Ed è intervenuta anche Maria De Filippi: "Tutto tranquillo, sei giovane, va benissimo, hai fatto bene". Ma la ex, Giulia, ha sbottato sui social: "Sono stata lasciata quattro giorni prima che uscissero le anticipazioni del bacio. Ho scoperto la verità solo tramite le anticipazioni in quanto la motivazione di Alberto era stata che voleva allontanarsi per dedicarsi alla sua musica e che se fosse stato qua con me non mi avrebbe mai lasciata. Non mi sarei mai aspettata che il vero motivo non fosse questo. Concludo dicendo che non so se i primi avvicinamenti siano avvenuti prima o dopo la nostra rottura, perché i daytime messi in onda sono vecchi. Questo lo può sapere solo lui.. ma sono convinta del fatto che anche se a volte fatica ad uscire alla fine la verità esca sempre".

