"Amici 21": Sissi entra nella scuola, scontro Celentano-Todaro sul fisico di Serena

LDA E I PARAGONI INGOMBRANTI Si comincia con LDA che viene chiamato a una prova non semplice: interpretare "L'amore che non c'è" di papà Gigi D'Alessio. Rudy gliel'ha assegnata proprio per dimostrare che non è un clone del padre. La Pettinelli non è d'accordo e trova pessima e "paracula" l'assegnazione. LDA prova difendere la scelta di Zerbi definendola una "genialata" perché "è il modo più veloce per capire che sono una cosa diversa da mio padre". Ad ogni modo felpa confermata per LDA.

UN NUOVO ALEX Tocca ora ad Alex che deve eseguire un compito assegnato da Rudy: eseguire tre pezzi molto diversi tra loro, adeguandosi al diverso mood. Rudy sostiene che il ragazzo è sempre uguale, facendo le stesse espressioni. Al punto che registra un video prima delle prova in cui lo imita ed effettivamente Alex fa le stesse espressioni e movimenti fatti da Rudy. Lorella allora interviene sulla cosa e nell'esibizione in studio Alex si mostra in maniera diversa, convincendo anche Zerbi.

IL PIU' BELLO DEL REAME Maria fa passare uno specchio tra i ragazzi per guardarsi. Poi mostra un video registrato in casa, dove tutti, tranne i due non chiamati, passano il tempo ad ammirarsi allo specchio. La De Filippi ne approfitta per lanciare il "concorso" "Più bello del reame", dove a votare sarà il pubblico.

Si prosegue con una sfida tra due ballerini: Christian, mandato in sfida dalla Peparini, e Daniele. A giudicare c'è Garrison. Il coreografo sceglie Christian. Mattia viene incoronato "Più bello del reame". Si prosegue con una sfida di canto: Tommaso respinge il tentativo di Thomas.

SFIDA PER MATTIA In settimana sono state stilate delle classifiche di danza. Mattia è finito ultimo in entrambe. Raimondo vuole provare a salvare il ragazzo. Crede abbia il potenziale per arrivare in fondo ma è necessario metterlo in una situazione di stress e quindi vuole affidarlo a una sfida immediata scelta da Veronica e Alessandra. Mattia così deve vedersela con Eleonora, mentre a giudicare la sfida sarà Nancy Berti. Nel passo a due entrambi si fanno valere ma alla fine la spunta Mattia.

LA CLASSIFICA DELLE COVER E SISSI Viene poi stilata una classifica su interpretazioni di cover, con Nek a fare da giudice. Si parte da LDA, poi Alex che va subito in testa alla classifica. Albe si inserisce al secondo posto. Tocca a Tommaso, che canta sotto gli occhi della sua fidanzata. Alla fine l'ultima in classifica è Ale. Entra in studio Sissi, una cantante che fa sentire il suo pezzo. I ragazzi sono tutti colpiti, Ale teme di dover affrontare una sfida immediata e invece la produzione offre a Sissi la possibilità di entrare nella scuola se qualcuno dei professori mostrerà qualche interesse. Si fa avanti la Pettinelli e Sissi si prende così un banco.

LA SFIDA TRA GUIDO E ALESSIO Si va avanti con la sfida che vede Guido contrapposto ad Alessio. E' Veronica che vuole la sfida perché giudica Guido bravo tecnicamente ma inespressivo. Quando la Celentano conosce il contenuto della lettera inviata dalla Peparini pretende di scegliere lei la prova per la sfida. Alla fine la produzione decide di far sfidare i due ragazzi solo sulle coreografie realizzate dalle due prof eliminando i cavalli di battaglia. Giudica la sfida Garrison. Non manca la polemica tra Veronica e Alessandra, per una coreografia giudicata troppo difficile e troppo classica per gli studi fatti da Alessio. Alla fine Garrison dà la vittoria a Guido.

POLEMICHE SUL FISICO DI SERENA Si esibisce poi Serena. Raimondo le fa i complimenti, dicendosi molto orgoglioso e sottolineando come gli venga da sorridere a pensare che "qualcuno mi ha detto che avevo regalato un banco", riferendosi alla Celentano. La Celentano dal canto suo rincara la dose affermando che secondo lei Serena "è grossa, è tanta", specificando che intende come ballerina e non certo come ragazza. Ne scaturisce una discussione dove Raimondo reputa la fisicità non importante mentre la Celentano ricorda come tutte le ballerine professioniste abbiano un determinato fisico.

Chiude la puntata Michele Bravi che presenta il suo ultimo singolo "Cronaca di un tempo incerto"