"Amici 21": Aisha, Albe, John e Serena al serale

Leggi Anche "Amici", i ballerini Nunzio e Leonardo a confronto

IL TAGLIO DELLA CELENTANO - Maria De Filippi entra in studio e ironizza sul nuovo taglio di capelli di Alessandra Celentano: "Hai un nuovo fidanzato?", le chiede. Rudy Zerbi interviene subito: "Sappiamo tutti chi è ma non spoileriamo. Ha la sua età più o meno: 80". La prof di ballo smentisce...

LA SFIDA DI CANTO SULLE COVER - Si parte dalla sfida cover dei cantanti. A giudicare Il Volo. Ciascuno dei tre darà un voto, ma poi conterà la media matematica. Inizia LDA con "Baila" di Zucchero e le sue barre. Piero Barone trova che abbia "una sensibilità coinvolgente e ci porta tutti nel suo mondo". Voto 7.7. Quindi tocca ad Albe che canta "Let Her Go" dei Passenger. Gianluca Ginoble: "A me piaci molto, seguo il programma. Ha un grande carisma e mi piace come si veste". Voto 7.5. E’ il turno di Aisha che canta "A Change Is Gonna Come" di Sam Cooke. 8.2 il voto. Gio Montana canta per la prima volta una cover. "E’ sempre bello" di Coez, il voto è segreto. "The Power Of Love" è il brano scelto da Luigi, che festeggia il compleanno (compie 21 anni) "per la prima volta lontano da casa". Ignazio si commuove ricordando che esattamente un anno fa ha perso suo padre: "Ho sentito che c’era qualcosa di speciale". Calma si cimenta in "Parole in Circolo" di Marco Mengoni. Il Volo saluta ma ritorneranno. La classifica de Il Volo: Aisha prima, Lda e Luigi secondi, Albe terzo, Gio Montana quarto. Ultimo Calma.

SCONTRO TRA CALMA E ZERBI - Calma ha scelto da solo la canzone da cantare ed è arrivato ultimo. Zerbi glielo fa notare e mette il dito nella piaga: "Siamo qui per aiutarvi, se non ti fidi forse è meglio abbandonare". Calma si difende rispondendo che il suo è stato un "suggerimento". Rudy gli lascia la maglia e il cantante torna tra i banchi. "Sono deluso da me, ho comunicato male".

LA SFIDA DI BALLO - I ballerini si esibiscono sulle loro "specialità", giudicati da tre esperti: Gabriele Rossi (per il modern), Emanuel Lo (hip hop) e Massimiliano Sodini (latino america). Nunzio è ultimo e rischia l'eliminazione. Dopo le "dure" parole della Celentano, Nunzio dice di "non avere parole" e poi chiede di non fargli "nessuna domanda". Tra la prof e il ballerino esplode una lite accesa. Con tanto di botta e risposta. Il prof Raimondo Todaro non lo elimina.

VERSO IL SERALE - John Erik è primo nella classifica complessiva ballo dopo la gara "La mia specialità" e la maestra Veronica Peparini ha deciso di mandarlo direttamente al serale. LDA e Luigi sono primi per il canto. Per il suo compleanno Luigi regala qualcosa di davvero speciale cantando il suo nuovo inedito "Tondo". Michele si esibisce in un ballo "leggero" tanto che la De Filippi sottolienea: "Non si sente quando poggia i piedi". La Celentano è felice e Zerby ironizza: "Questo è il tuo orgasmo". Gio Montana, Calma, Albe, LDA, Luigi e Aisha hanno preparato il brano "Una Vita in Vacanza" de Lo Stato Sociale con finale di Aisha. A giudicarli è il maestro Adriano Pennino. Aisha è spesso prima nelle classifiche e finisce la serale. Anche la ballerina Serena finisce al serale con la benedizione della Celentano nonostante sia una allieva di Todaro. Anche Albe si merita il serale.

TI POTREBBE INTERESSARE: