"Amici", i ballerini Nunzio e Leonardo a confronto

La Celentano convoca i due ragazzi: Nunzio (ballerino di Todaro) che lei bolla come "spocchioso" e il suo Leonardo, che ha ricevuto delle critiche proprio da Raimondo. "Praticamente per lui sei un disastro!", tuona Alessandra.

Ma la prof ha chiesto un altro autorevole parere all'esperta di latino Nancy Berti, che non la pensa esattamente come Todaro: "Ha visto per tre quattro volte lo stesso filmato e non ha trovato questi difetti gravi". La Celentano, insomma, difende con unghia e denti il suo allievo.

