"Amici", duro scontro tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per Gio Montana

Il motivo del contendere è naturalmente il ragazzo. Per Zerbi è stato un errore non farlo partecipare nella gara delle cover, ma la Pettinelli rivendica le sue scelte...

I toni si fanno sempre più accesi e i prof non se le mandano a dire. Zerbi addirittura interviene durante una lezione per aiutare il cantante che è "stato messo in difficoltà": "Lo fai sentire diverso dagli altri, devi vergognarti... non voglio vederlo ridotto così, mi fa soffrire".

"Tu sei qui perché in puntata ti ho detto che non hai cuore", attacca Anna. Ma Rudy si difende e rivendica il diritto ad esprimere il suo parere. Zerbi chiede di vedere un video, ma la Pettinelli non ci sta e anzi lo invita fortemente a "non intromettersi più" e a "lasciarli da soli": "Sei una persona scorretta, esci da questa stanza". Come andrà a finire?

