 Zone rosse, governo al bivio: fino al 3 gennaio o a ridosso delle Feste | Si decide in Cdm venerdì

Da Milano a Roma, le città tornano ad illuminarsi per le feste di Natale (nonostante il Covid) Luci natalizie accese nelle vie del centro di Milano, mentre l'albero illumina piazza Duomo Ansa 1 di 59 Luci natalizie accese nelle vie del centro di Milano, mentre l'albero illumina piazza Duomo Ansa 2 di 59 Luci natalizie accese nelle vie del centro di Milano, mentre l'albero illumina piazza Duomo Ansa 3 di 59 Luci natalizie accese nelle vie del centro di Milano, mentre l'albero illumina piazza Duomo Ansa 4 di 59 Luci natalizie accese nelle vie del centro di Milano, mentre l'albero illumina piazza Duomo Ansa 5 di 59 Luci natalizie accese nelle vie del centro di Milano, mentre l'albero illumina piazza Duomo Ansa 6 di 59 Luci natalizie accese nelle vie del centro di Milano, mentre l'albero illumina piazza Duomo Ansa 7 di 59 Luci natalizie accese nelle vie del centro di Milano, mentre l'albero illumina piazza Duomo Ansa 8 di 59 Luci natalizie accese nelle vie del centro di Milano, mentre l'albero illumina piazza Duomo Ansa 9 di 59 Luci natalizie accese nelle vie del centro di Milano, mentre l'albero illumina piazza Duomo Ansa 10 di 59 Luci natalizie accese nelle vie del centro di Milano, mentre l'albero illumina piazza Duomo Ansa 11 di 59 Luci natalizie accese nelle vie del centro di Milano, mentre l'albero illumina piazza Duomo Ansa 12 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 13 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 14 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 15 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 16 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 17 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 18 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 19 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 20 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 21 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 22 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 23 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 24 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 25 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 26 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 27 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 28 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 29 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 30 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 31 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 32 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 33 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 34 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 35 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 36 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 37 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 38 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 39 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 40 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 41 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 42 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 43 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 44 di 59 Spettacolo di luci e colori a Roma con la Fontana dei 4 Fiumi in piazza Navona Ansa 45 di 59 A Genova, gioco di luci nella fontana e albero in piazza De Ferrari Ansa 46 di 59 A Genova, gioco di luci nella fontana e albero in piazza De Ferrari Ansa 47 di 59 A Genova, gioco di luci nella fontana e albero in piazza De Ferrari Ansa 48 di 59 A Genova, gioco di luci nella fontana e albero in piazza De Ferrari Ansa 49 di 59 A Genova, gioco di luci nella fontana e albero in piazza De Ferrari Ansa 50 di 59 A Genova, gioco di luci nella fontana e albero in piazza De Ferrari Ansa 51 di 59 A Genova, gioco di luci nella fontana e albero in piazza De Ferrari Ansa 52 di 59 A Genova, gioco di luci nella fontana e albero in piazza De Ferrari Ansa 53 di 59 A Genova, gioco di luci nella fontana e albero in piazza De Ferrari Ansa 54 di 59 A Genova, gioco di luci nella fontana e albero in piazza De Ferrari Ansa 55 di 59 A Genova, gioco di luci nella fontana e albero in piazza De Ferrari Ansa 56 di 59 A Genova, gioco di luci nella fontana e albero in piazza De Ferrari Ansa 57 di 59 A Genova, gioco di luci nella fontana e albero in piazza De Ferrari Ansa 58 di 59 A Genova, gioco di luci nella fontana e albero in piazza De Ferrari Ansa 59 di 59 leggi dopo slideshow ingrandisci Le vie delle grandi città di tutta Italia tornano ad illuminarsi per Natale. Da Milano a Roma, passando per Genova, i centri sono addobbati a festa, anche in questo 2020 contraddistinto dalla pandemia di coronavirus. A Milano, l'albero appare in tutto il suo splendore davanti al Duomo, mentre a Roma, piazza Navona si trasorma in un teatro colorato con giochi di luce nella Fontana dei 4 Fiumi.

Il governo tiene ancora un giorno gli italiani con il fiato sospeso per le misure anti-Covid per il periodo natalizio, rimandate anche a causa del caso dei pescatori in Libia. L'ipotesi più probabile resta sempre quella di una zona rossa in festivi e prefestivi, dal 24 al 27 dicembre, il 30 e 31 e il 5 e 6 gennaio o per l'intero periodo fino al 3. Si tratta ancora sulle deroghe al divieto di spostamento. Il quadro dovrebbe essere definito venerdì in Cdm.