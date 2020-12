Coronavirus, in Italia 18.236 nuovi casi e 683 vittime

Sono 18.236 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 185.320 tamponi eseguiti. Il tasso di positività è del 9,8%, in risalita rispetto all'8,8% di mercoledì (+1%). Nelle ultime 24 ore ci sono stati 683 morti per un totale di 67.220 decessi dall'inizio della pandemia. Prosegue il calo delle terapie intensive (-71 rispetto a ieri), e dei ricoveri negli altri reparti Covid (-470).

I numeri della pandemia Sono 2.855 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 71 unità rispetto a ieri nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 183. Le persone ricoverate con sintomi nei reparti ordinari sono 26.427, in calo di 470 unità rispetto a mercoledì. Gli attualmente positivi sono 635.342 (-10.363), i dimessi e guariti 1.203.814 (+27.913), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 606.061 (-9.822).

Veneto Regione col maggiore incremento di nuovi casi Le Regioni che registrano il maggior numero di tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono, nell'ordine: Veneto (+4.402), Lombardia (+2.730), Emilia Romagna (+1.667), Lazio (+1.597), Puglia (+1.073). Tutte le altre Regioni registrano meno di mille casi.