Coronavirus, 74 milioni di casi al mondo: nuovo picco negli Usa | In Italia 8 giorni di zona rossa per le Feste

Anche se tutte le ipotesi per le restrizioni natalizie sono sul tavolo, il compromesso più probabile prevede un'Italia in zona rossa dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio: otto giorni in totale in cui varrebbero tutte le regole già in vigore nelle Regioni rosse. Cioè vietato ogni spostamento, non solo in entrata e in uscita dalla propria regione ma anche all'interno del comune di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità. E sarebbero chiusi tutti i negozi (ad eccezione di alimentari e farmacie) nonché ristoranti, bar, pub, gelaterie e pasticcerie. Di fatto, si potrebbe uscire da casa solo per fare attività motoria, ma "in prossimità della propria abitazione" o attività sportiva "in forma individuale".