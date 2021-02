Zona bianca, ecco cosa si può fare e cosa no

Folla nel pomeriggio al centro di Roma. Chiusure momentanee da parte della polizia locale sono scattate su via del Corso e strade limitrofe per far defluire le persone. A Napoli a causa del progressivo aumento di persone sul lungomare, è stato transennato il marciapiede che da piazza Vittoria porta verso Santa Lucia. In particolare è stato interdetto l'accesso consentendo solo l'uscita di chi si trovava già all'interno dell'area che comprende i locali del lungomare. La misura, concordata in occasione di un tavolo tenuto nei giorni scorsi in Prefettura, è servita ad evitare assembramenti. Folla anche a Bologna: piene le vie dello shopping - la T pedonale di via Indipendenza, Ugo Bassi e Rizzoli -, la zona universitaria e le strade della movida, con il tutto esaurito in bar e ristoranti. A Milano la polizia è intervenuta per disperdere un maxi assembramento di giovani in Via Mercanti, in pieno centro