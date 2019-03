“Non credo fosse pazza, voleva salvare quel bambino dalla famiglia. Era turbato”. A parlare in esclusiva da Modena è la barista amica della donna che è caduta dal decimo piano di un palazzo insieme al nipote: l’ipotesi al momento è quella di un omicidio-suicidio. “Io non ci credo”, insiste Giorgia, che ha servito il caffè per sei anni alla donna, rimasta uccisa nel volo insieme al piccolo.



Secondo lei, la 47enne soffriva per la situazione famigliare del bimbo di 5 anni, figlio del fratello, e il suo obiettivo era diventato quello di “salvarlo”. Da cosa, però, non è chiaro: la barista non ha infatti specificato di che situazione si tratterebbe, nonostante le ripetute richieste della conduttrice. "Però non è sicuramente pazza come la stanno dipingendo", conclude Giorgia.