Yana Malayko, l'ex confessa: "L'ho colpita, ma non volevo ucciderla"

Come riporta La Voce di Mantova, a Stratan viene contestato l'omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione e l'occultamento di cadavere. L'interrogatorio è durato circa due ore e mezza.

Le rivelazioni dell'ex fidanzato

Il 34enne moldavo "ha ammesso di aver cagionato il decesso di Yana Malaiko la notte del 20 gennaio 2023, presso la abitazione in cui si trovava Yana", si legge in un comunicato della procura di Mantova. L'uomo ha però negato "l'intenzionalità, affermando di aver colpito con la mano una volta sola la ragazza allo sterno per allontanarla in un momento in cui erano vicini e senza rendersi conto nell’immediatezza delle conseguenze del colpo inferto in quanto si era spostato in altra stanza".