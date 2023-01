Yana Malayko, i deliri del presunto assassino: "L'ho uccisa come lei ha ucciso me"

Nelle campagne del Mantovano si cerca il suo corpo senza vita, a setacciare ogni angolo c'è anche il padre della ragazza. "L'ho uccisa come lei ha ucciso me", le parole deliranti del suo ex fidanzato alla sorella suonano come una confessione. Anche se gli inquirenti hanno su di lui indizi di colpevolezza ben più gravi.

Le indagini - Il presunto killer, Dumitru Stratansi, si trova in carcere accusato di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. A incastrarlo le telecamere di videosorveglianza che alle 5 del mattino del 20 gennaio lo hanno ripreso mentre caricava un sacco blu, evidentemente pesante, in auto. Il sangue della ragazza è stato ritrovato nel luogo del loro ultimo appuntamento, l'appartamento della sorella di lui.

L'ultimo incontro - Yana era stata adescata dal suo presunto assassino in una trappola che le è stata fatale. L'ex fidanzato le ha detto che il loro cane, che viveva ancora con lui, stava male. In realtà era solo un pretesto, prima per sentirla e poi per incontrarla e chiederle della sua nuova vita, un'ossessione per lui espressa precedentemente anche attraverso minacce. Yana aveva un nuovo fidanzato. Era rimasta in contatto con lui fino alle due di notte, poi di lei si è persa ogni traccia.

La confessione delirante - Dumitru Stratan è stato denunciato dalla sua stessa famiglia che adesso gli chiede di dire la verità. "L’ho ammazzata come lei ha ammazzato me" aveva detto alla sorella Cristina che si è subito diretta dai carabinieri per denunciarlo.

I genitori di Yana - Il signor Malayko non si dà pace, indossando stivali alti batte palmo a palmo le campagne del Mantovano in cerca del corpo senza vita della sua Yana. La madre della ragazza, Tatiana Serbenchuk, lancia un appello disperato dal Canada: "Ridammi mia figlia".