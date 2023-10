Yacht fantasma si arena sulla spiaggia di Fregene, mistero chiarito | Avaria nel motore, salvati i tre a bordo

In navigazione verso Marsiglia

A spiegare l'accaduto è stata la Capitaneria di porto di Roma che, dopo una serie di riscontri, ha precisato cosa è successo. Lo yacht era partito da Santa Marinella per raggiungere Marsiglia ma, durante il viaggio, i tre occupanti avevano lanciato un messaggio di soccorso per un'avaria ed erano stati recuperati a circa 70 miglia al largo di Anzio da un traghetto adibito a trasporto passeggeri, l'Excelsior, che ha poi provveduto a sbarcarli, in "ottime condizioni di salute", nel porto di Genova.