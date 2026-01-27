Omicidio Willy Monteiro, la Cassazione: "Dai fratelli Bianchi nessun segno di ravvedimento"

Proprio alla luce di queste conclusioni, che la Corte d'assise d'appello aveva raggiunto in merito a Marco Bianchi, i giudici della Cassazione a novembre avevano chiesto un nuovo processo per il fratello Gabriele. L'obiettivo è quello di ridiscutere le attenuanti generiche che, nel processo bis, gli erano state concesse in secondo grado. E che avevano fatto diminuire la pena dall'ergastolo a 28 anni. La Cassazione ha reso definitive anche le condanne ai due amici dei Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Loro, come hanno scritto i giudici, avrebbero "pienamente aderito alla condotta e al rischio dell'evento morte per le modalità obbiettive dell'azione (numero, direzione e gravità dei colpi inferti alle parti vitali del corpo della vittima, attinta con l'uso di arti marziali; insistenza e brutalità della violenza in danno di persona inoffensiva e riversa a terra)".