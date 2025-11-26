Willy Monteiro, la Cassazione dispone l'appello ter per Gabriele Bianchi | Definitivo l'ergastolo per il fratello Marco

Per l'omicidio di Willy Monteiro, la Cassazione ha reso definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi e ha disposto la celebrazione di un nuovo appello, il terzo, per il fratello Gabriele: saranno quindi ridiscusse per l'imputato le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stata stabilita una condanna a 28 anni.