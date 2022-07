Willy Duarte, il legale della madre: attendiamo la sentenza con serenità

"Attendiamo con serenità questa sentenza, così come abbiamo affrontato l'intero processo.

Gli elementi raccolti su questa tragica vicenda sono a mio avviso univoci". Lo afferma l'avvocato Domenico Marzi, legale della madre e della sorella di Willy Monteiro Duarte, il giovane massacrato di botte nel settembre 2020 a Colleferro (Roma), in vista della sentenza di primo grado attesa per lunedì dai giudici della Corte d'Assise di Frosinone. Per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi il pm ha chiesto l'ergastolo, per gli altri due imputati, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, 24 anni.