Omicidio Willy Duarte, chiesto l'ergastolo per i fratelli Bianchi

La Procura di Velletri ha chiesto inoltre due condanne a 24 anni per gli altri imputati, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Sono tutti accusati di concorso in omicidio aggravato.

"Violenza becera e selvaggia -

Per i pubblici ministeri Giovanni Taglialatela e Francesco Brando, che hanno richiesto la condanna al massimo della pena per i fratelli Bianchi, Willy Monteiro Duarte è stato picchiato "come un sacco da boxe", con una "violenza becera e selvaggia". Bellegia e Pincarelli possono avere, invece, le attenuanti generiche. Nel corso della requisitoria, i pm hanno spiegato che il pestaggio di quella sera, avvenuto a pochi metri da un pub di Colleferro, fu una esecuzione, operato da persone che "sapevano dove colpire", esperte della disciplina Mma.