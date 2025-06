WhatsApp, spiare i messaggi è reato: per la Cassazione si rischiano fino a 10 anni

L'uomo era anche già stato accusato di violenza privata per un altro episodio. Nel 2022, infatti, la moglie aveva denunciato atteggiamenti molesti e ossessivi, visto che il marito le controllava il cellulare. Qualche mese dopo lo aveva poi querelato per aver "estratto, da un telefono cellulare che utilizzava per lavoro e che non trovava più da tempo, diversi screenshot dal registro chiamate e dalla messaggistica, consegnandoli al suo legale, il quale li aveva prodotti in sede di giudizio civile, ai fini di addebito della separazione". Alcuni screenshot includevano anche messaggi contenuti in un cellulare che lei usava ancora: e in entrambi i casi vi erano delle password di sicurezza.