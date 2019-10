Sempre più diffusi i software per spiare ex e partner tramite smartphone

Nel 2019 gli utenti colpiti sono aumentati - Kaspersky ha registrato un preoccupante aumento delle vittime di stalkerware solo nel 2019: il 35% in più su scala mondiale e il 93% nel nostro Paese. L’Italia è ora al sesto posto nella classifica delle nazioni più colpite. Per la maggior parte, i programmi "spia" sono utilizzati per sorvegliare partner o ex, ma sono sempre più diffuse anche altre "varianti". La più acquistata è un'applicazione per controllare l'attività di bambini o monitorare i dipendenti sul lavoro.

A basso costo e facili da utilizzare - Gli stalkerware non sono usati solo da esperti informatici. Per trovarli in Rete basta una semplice ricerca su Google. Si possono individuare tramite blog o forum oppure è possibile acquistarli su Google Play, lo store online dei dispositivi Android

.

I costi sono bassi: per ottenere alcune versioni, si spendono anche solo cifre abbordabili anche in euro. Invece, per installare il dispositivo sul telefono della vittima, è sufficiente inviarle un link accompagnato da un messaggio che invoglia il download. A quel punto, comincia lo stalking: i messaggi dell’ignaro utente vengono letti, le chiamate registrate e le password memorizzate. Inoltre, lo stalker può avere accesso a videocamera e microfono per spiare ogni minuto della quotidianità della vittima.