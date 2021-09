WhatsApp, la Cassazione: è diffamazione insultare qualcuno sul proprio stato

ansa

Così come già avvenuto per Facebook, Instagram e Twitter, ora la Cassazione ha stabilito che anche su WhatsApp è diffamatorio pubblicare contenuti offensivi sul proprio stato. Anche sull'applicazione di messaggistica, infatti, il contenuto è visibile a molte persone: tutti i contatti in rubrica, che sul proprio telefono hanno scaricato l'App, posso di fatto vedere quanto pubblicato. Da qui, il reato di diffamazione, commesso, secondo l'articolo 595 del Codice penale, da "chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione".