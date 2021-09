ansa

L'Irlanda, sede europea di Facebook, ha imposto una multa di 225 milioni di euro a WhatsApp per aver violato le leggi sulla privacy dei dati dell'Ue. L'App di messaggistica non avrebbe "assolto ai suoi obblighi di trasparenza" per quanto riguarda la comunicazione agli utenti sull'utilizzo dei dati. "Non siamo d'accordo con la decisione, le sanzioni sono del tutto sproporzionate. Faremo appello", ha commentato un portavoce di WhatsApp.